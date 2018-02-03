Ulusoy: Zeytin Dalı Harekatı turizmi etkilemez

03 Şubat 2018

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, Bodrum'da bir restoranda düzenlenen toplantıda, Zeytin Dalı Harekatı'nın turizme etkisinin olmayacağını vurguladı.

Türkiye'nin yaşam, aile yapısı, dini mekanlar, inançları bakımından avantajını iyi kullanması gerektiğini aktaran Ulusoy, Ortadoğu'dan Türkiye'ye direkt uçuşların yapılması gerektiğini dile getirdi.

Bu yılın turizm açısından daha iyi geçeceğini düşündüğünü aktaran Ulusoy, "Olumsuz bir hadise olmazsa Türkiye turizmde 2015 yılını yakalamak için gayret sarf edecektir. 2018'den umutluyum." dedi.

Ulusoy, daha sonra Marmaris'in Siteler Mahallesi'nde bir otelde üyelerle bir araya geldi.

Zeytin Dalı Harekatı'na TÜRSAB olarak destek verdiklerini vurgulayan Ulusoy, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarısının Türkiye'nin birliğinin de bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Yapılacak genel kurulda aday olmayacağını, TÜRSAB'ın birliğe ihtiyacı olduğunu belirten Ulusoy, "Bir dönem benimle çalışan arkadaşlarımız bugün bizi karalıyor. Kendimi iyi bir terzi zannediyordum. Demek ki iyi bir terzi değilmişim. İyi bir elbise dikememişim. Oy istemeye gelmedim helallik almaya geldim." dedi.

Kaynak: AA