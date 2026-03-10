UND ve UTİKAD’dan akaryakıt uyarısı: Maliyetler hızla artıyor

Uluslararası karayolu taşımacılığı sektörü, sınır kapılarında akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışın sektörde ciddi maliyet baskısı oluşturduğuna dikkat çekti.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ve Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD), konuya ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, 28 Şubat 2026’da başlayan İran-İsrail-ABD geriliminin küresel petrol piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açtığı hatırlatıldı. Bu gelişmelerin iç piyasaya etkisini sınırlamak amacıyla 5 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt fiyatlarındaki artışların kısmen sınırlandığı ifade edildi.

Sınır kapılarında fiyatlar yüzde 36-50 arttı

Sektör temsilcileri, iç piyasadaki sınırlamanın sınır kapılarındaki akaryakıt fiyatlarına aynı şekilde yansımadığını belirtti. Yapılan değerlendirmelere göre savaşın başlamasından bu yana sınır kapılarında akaryakıt fiyatları yüzde 36 ile yüzde 50 arasında artış gösterdi.

Uluslararası taşımacılık firmalarının büyük bölümünün navlun sözleşmelerini önceden yaptığına dikkat çekilen açıklamada, ani maliyet artışlarının kısa sürede fiyatlara yansıtılamadığı ve oluşan farkın doğrudan taşımacılık firmaları tarafından karşılandığı vurgulandı.

İhracat taşımaları da etkilenebilir

UND ve UTİKAD, uluslararası karayolu taşımacılığının Türkiye’nin ihracatında kritik bir rol oynadığına dikkat çekerek, maliyet artışlarının yalnızca taşımacılık firmalarını değil aynı zamanda dış ticareti ve uluslararası rekabet gücünü de etkileyebileceğini belirtti.

Açıklamada, sınır kapılarındaki mevcut fiyat uygulamasının devam etmesi halinde maliyet baskısının artacağı ve bunun ihracat taşımalarına yansıyabileceği ifade edildi.

Sektör temsilcileri, ilgili kamu kurumlarından uluslararası taşımacılık yapan araçlar açısından ortaya çıkan fiyat farklarını giderecek düzenlemelerin değerlendirilmesini talep etti. UND ve UTİKAD, Türkiye’nin ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için lojistik sektörünün sürdürülebilirliğinin kritik önem taşıdığını vurguladı.