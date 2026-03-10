Yemek siparişinde yeni düzenleme: Tüm ücretler açıklanacak

Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden verilen yemek siparişlerinde restoranlardan kesilen ücretlerin daha şeffaf hale getirilmesi amacıyla yeni bir düzenlemeyi devreye alıyor. Düzenlemeyle birlikte yemek siparişi platformlarında uygulanan “gizli ücret” uygulamasının sona ermesi hedefleniyor.

Yeni kurala göre platformlar, restoranlardan aldıkları komisyon, kurye ücreti, reklam ve görünürlük bedeli gibi tüm kesinti kalemlerini satıcı panelinde ayrıntılı şekilde göstermek zorunda olacak. Tüketiciler de sipariş ekranında ödedikleri ücretin hangi kalemlerden oluştuğunu görebilecek.

Şikâyetler düzenlemeyi hızlandırdı

Son yıllarda yemek siparişi platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte restoranlardan alınan komisyon, reklam, kampanya katılım ve kurye hizmet bedelleri konusunda şikâyetler artmıştı. Ticaret Bakanlığı’na iletilen başvurularda özellikle yüksek komisyon oranları ile karmaşık ücretlendirme yapısına ilişkin şeffaflık eksikliği öne çıktı.

Bakanlık, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında sahip olduğu düzenleyici yetkiyi kullanarak yeni karar aldı.

Keyfi ücret talep edilemeyecek

Yeni düzenlemeyle platformların restoranlardan “asli hizmetler” kapsamında ek ücret talep etmesinin de önüne geçilecek. Elektronik ortamda sipariş alınması, siparişin iletilmesi, ödeme işlemleri ve sipariş takibine ilişkin hizmetler için ayrıca ücret talep edilemeyecek.

Komisyon hesaplamasına yeni kural

Düzenleme kapsamında komisyon hesaplamasında da değişikliğe gidildi. Buna göre ürün fiyatında indirim uygulanmadığı durumlarda komisyon ürünün liste fiyatı üzerinden hesaplanacak.

Restoranın indirim uygulaması halinde ise komisyon, müşterinin ödediği fiili tutar üzerinden belirlenecek.

Platformlara 1 Nisan’a kadar süre

Ticaret Bakanlığı, online yemek siparişi platformlarına yeni kurallara uyum sağlamaları için 1 Nisan’a kadar süre tanıdı.