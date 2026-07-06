Ünlü donut zinciri sessizce kapanıyor

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ABD merkezli ünlü donut zinciri Voodoo Doughnut, Teksas'ın Houston kentindeki Montrose ve Katy bölgelerinde bulunan iki şubesini sessiz sedasız kapattı. Şirket kapanışlara ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, mağazaların internet sitesinde bir süre daha açık görünmeye devam ettiği belirtildi.

Şubelerin kapandığı mağaza ziyaretleriyle doğrulanırken, Google Haritalar'da da işletmeler "kalıcı olarak kapandı" şeklinde işaretlendi. Son kapanmayla birlikte şirketin Houston bölgesinde yalnızca Washington Avenue üzerindeki tek şubesi faaliyet göstermeye devam ediyor.

Küçük restoran zincirleri zorlanıyor

Uzmanlara göre restoran sektöründe yaşanan maliyet artışları özellikle küçük ve orta ölçekli zincirleri olumsuz etkiliyor.

Konaklama ve yiyecek-içecek sektörü uzmanı Izzy Kharasch, büyük hızlı servis restoranlarının tedarik zincirindeki maliyet artışlarını daha kolay karşılayabildiğini, küçük işletmelerin ise aynı baskıyı fiyat artırmadan yönetmekte zorlandığını belirtiyor.

Pazar araştırma şirketi Datassential'da görev yapan Huy Do da 50 veya daha az şubeye sahip restoran zincirlerinin küçülme eğilimine girdiğini, buna karşın ulusal çapta faaliyet gösteren büyük markaların yeni şube açılışlarında ağırlık kazandığını ifade ediyor.

Sektör verilerine göre geçtiğimiz yıl zincir restoranların sayısı yaklaşık yüzde 3 artarken, küçük restoranlarda yüzde 2'nin üzerinde gerileme yaşandı.

Houston'da rekabet oldukça sert

Voodoo Doughnut'un Houston'dan kısmen çekilmesinde bölgedeki güçlü yerel rekabetin de etkili olduğu değerlendiriliyor.

Özellikle Teksas merkezli Shipley Do-Nuts'un uzun yıllardır bölgede güçlü bir müşteri kitlesine sahip olması, bağımsız aile işletmesi fırınların yaygınlığı ve tüketicilerin kolache ile kahvaltılık taco gibi yerel lezzetlere yönelmesi, ulusal zincirlerin pazarda büyümesini zorlaştırıyor.

Sosyal medya platformu Reddit'teki kullanıcı yorumlarında da Houston'da Dunkin' ve Tim Hortons gibi büyük zincirlerin beklenen yaygınlığa ulaşamamasının temel nedenleri arasında yerel markalara duyulan sadakat ve bölgenin kendine özgü kahvaltı kültürü gösteriliyor.

Sıradışı donutlarıyla tanınıyor

2003 yılında Oregon eyaletinin Portland kentinde kurulan Voodoo Doughnut, klasik donutların dışına çıkan tasarımlarıyla ün kazandı.

50'den fazla farklı donut çeşidi sunan marka, özellikle çikolata kaplı ve ahududu reçelli "Voodoo Doll" isimli ürünüyle dikkat çekiyor.

Şirket geçmişte alkol tüketen müşterilere yönelik Pepto-Bismol, Tums ve NyQuil içeren sıra dışı donutlar da satmış, ancak bu ürünler daha sonra ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) müdahalesiyle satıştan kaldırılmıştı.

Şirketten resmi açıklama gelmedi

Voodoo Doughnut, Houston'daki iki şubenin neden kapatıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Sektör uzmanları ise kararın şirket genelinde yaşanan bir krizden ziyade, düşük performans gösteren mağazaların kapatılarak daha verimli noktalara odaklanılması amacıyla alınmış olabileceğini değerlendiriyor.

Bu nedenle Houston'daki küçülmenin, markanın genel faaliyetlerinde ciddi bir sorun yaşandığı anlamına gelmediği ifade ediliyor.