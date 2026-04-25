Ünlü mağaza zinciri 16 bin metrekarelik şubesini kapatıyor

Perakende sektöründe daralma sürerken, Marks & Spencer (M&S) önemli bir mağazası için zor bir kararın eşiğinde. Essex bölgesindeki Walton-on-the-Naze kasabasında bulunan 16 bin metrekarelik M&S Foodhall’ın kapatılması planlanıyor.

Şirket yetkilileri, mağazanın sürdürülebilir bir geleceği olmadığını belirterek kapatma planını değerlendirdiklerini açıkladı. Bölge Müdürü Will Holden, mağaza rotasyon programı kapsamında bazı şubelerin kapatılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Tarih henüz net değil

M&S, bir yandan bazı mağazaları kapatmayı planlarken diğer yandan büyüme stratejisini sürdürüyor. Eski depo alanlarında yeni mağazalar açılması gündemde. Littlehampton ve Luton’daki projeler bu planın parçası olarak öne çıkıyor.

Walton’daki mağazanın kapanış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak gelişme, İngiltere’de geleneksel alışveriş caddeleri için yeni bir darbe olarak değerlendiriliyor.