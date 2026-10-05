Üretici fiyatları TÜFE'den hızlı arttı: Eylülde enerji baskısı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre üretici enflasyonu eylülde aylık yüzde 2,07, yıllık yüzde 27,38 arttı. Üretici fiyatlarındaki artış yılbaşından bu yana yüzde 23,38 olurken, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 27,81 olarak gerçekleşti.

Sanayi sektörlerinde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 34,15 ile madencilik ve taş ocakçılığında görüldü. İmalat ürünlerinde fiyatlar yüzde 29,09, su temininde yüzde 29,70, elektrik ve gaz üretimi ile dağıtımında yüzde 8,67 yükseldi.

En yüksek artış enerjide

Ana sanayi gruplarında ise yıllık bazda en yüksek artış yüzde 30,82 ile enerjide kaydedildi. Ara mallarında fiyatlar yüzde 28,11, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 26,97, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 25,97 ve sermaye mallarında yüzde 21,55 arttı.

Aylık bazda da enerji fiyatları yüzde 3,55 ile en yüksek artışı gösterdi. İmalat ürünlerinde aylık yükseliş yüzde 2,32 olarak gerçekleşti.