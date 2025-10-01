Üreticilerden risk uyarısı: Kuş gribi kabusu geri döndü! Afyon'da 2,5 milyon hayvan itlaf edildi

Geçen yıl Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon kanatlı hayvanın itlafına yol açan kuş gribi vakaları yeniden ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre, Afyon’da ağustos ayının son haftasında görülen ilk vakada 2 milyon kanatlı hayvan itlaf edildi. Geçtiğimiz hafta tespit edilen yeni vakayla birlikte yaklaşık 400 bin hayvan daha itlaf edildi. Böylece son bir ayda Afyon’da itlaf edilen civciv ve yumurtacı tavuk sayısı 2,5 milyona yaklaştı.

Risk sürüyor

Bloomberg HT'den İrfan Donat'ın haberine göre; üreticiler vakaların görüldüğü bölgede birbirine yakın mesafelerde çok sayıda işletme bulunduğunu söylüyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün kriterlerine göre bu tür durumlarda salgının yayılmasının önüne geçmek için üç kilometrekare çapındaki işletmelerin karantina altına alınması ve hayvanların biran önce itlaf edilmesi gerekiyor. Ancak itlaf kararının işletme sahiplerinin inisiyatifine bırakıldığı ve bazı işletmelerin riski göze alarak prosedürü uygulamaması sonucu 3 ve 10 kilometrekare çapındaki diğer işletmeler de riske altında olduğu belirtiliyor.

Önlemler alınmazsa risk büyüyor

Hatırlanacağı üzere, Ekim 2024’te Konya’da başlayan kuş gribi salgını gerekli tedbirler zamanında alınmadığı için kısa sürede Afyon’a, ardından Manisa ve Gaziantep’e sıçramıştı. O süreçte, Türkiye’nin 100 milyonu aşan yumurta tavuğu varlığının yüzde 20’sine denk gelen yaklaşık 20 milyon hayvan kaybedilmişti.

Sektör temsilcileri, gerekli önlemler alınmazsa Konya, Manisa ve Gaziantep gibi illerdeki işletmelerin yeniden risk altına gireceği ve salgının faturasının çok daha ağır olacağı uyarısında bulunuyor.