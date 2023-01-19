Uzaktan kimlik doğrulama pazarı 17 milyar doları aşacak

KYC pazarının referans sektörlerinden olan bankacılık alanında Mayıs 2021 ve Aralık 2022 tarihler arasında toplamda 14 milyon 192 bin 16 kullanıcı uzaktan kimlik doğrulama için bankacılık kanallarına başvururken Goode Intelligence tarafından yayınlanan “Identity Verification (IDV) Market & Technology Analysis & Forecasts 2021-2026” raporuna göre uzaktan kimlik doğrulama pazarının 2026 yılına kadar 17 milyar doları aşarak yüzde 22 oranında büyümesi bekleniyor.

Rapor ayrıca, 2021 yılında 1,1 milyar olan uzaktan kimlik doğrulama işlemlerinin sayısının 2026’da 3 katına çıkarak 3,8 milyara yükseleceğini işaret ediyor.

Identify Türkiye Genel Müdürü Ali Haydar Ünsal, 2023 yılı için sektörde KYB teknolojisinin ön plana çıkacağını vurgulayarak “Özellikle KYB dediğimiz ticari işletmelerin uzaktan müşteri edinmesi konusu sektörde giderek daha da ön plana çıkacak ve daha önce hiç tanık olmadığımız yepyeni bir ekosistemin kurulacağına tanık olacağız. İşinizi Tanıyın (KYB), bir şirketin uğraştığı bir işin durum tespiti incelemesini ifade ediyor” dedi.