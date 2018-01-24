Venezuela ile ticarette 1 milyar dolarlık hedef

24 Ocak 2018

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ile Venezuela arasında 150 milyon dolar seviyesinde bulunan dış ticaret hacminin bir yılda 1 milyar dolar düzeyine ulaştırılabileceğini belirterek, "Ekonomik Ortaklık, Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşvik Edilmesi ile Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi anlaşmaları başta olmak üzere birçok sektör ve alandaki anlaşmaların Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği Venezuela ziyareti sırasında imzalanmasını öngörüyoruz." dedi.

Zeybekci, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta iş dünyası temsilcilerine hitap etti.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Türkiye ziyaretinde Türk halkının kalbini fethettiğini, son olarak Venezuela'nın Filistin'e, Kudüs konusunda verdiği destekle Türk halkının kalbindeki yerini sağlamlaştırdığını ifade eden Zeybekci, diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başkan Maduro arasında da büyük bir dostluk ve yakın bir dayanışmanın geliştiğini söyledi.

Türkiye ve Venezuela halklarının çok büyük fırsatlara sahip olduğunu, bunların gerçeğe dönüştürülmesi için her türlü çalışmayı hayata geçireceklerini vurgulayan Zeybekci, iki ülke arasında Ekonomik Ortaklık, Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşvik Edilmesi ile Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi anlaşmaları başta olmak üzere birçok sektör ve alandaki anlaşmaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Venezuela'ya gerçekleştireceği ziyarette imzalanmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Bakan Zeybekci, "Türkiye ile Venezuela arasında toplam dış ticaret hacmi 150 milyon dolar civarında. Bu bize yakışmaz. Bir yılda dış ticaret hacmimizi 1 milyar dolar düzeyine ulaştırabiliriz. 2019 yılı başında çok daha farklı şeyler konuşacağız. Birlikte kendi ekonomimizi, satın alma gücümüzü yaratacağız. Türk yatırımcılarının Venezuela'ya yatırımlarının önünü açacağız. İş birliğimizi bankacılık, finans, teknoloji, tarımsal üretim, petro kimya, savunma sanayisi, enerji, makine üretimi ve ormancılık gibi birçok alanda geliştireceğiz. İnşallah 2 hafta içinde tekrar bir araya geleceğiz. Teknik çalışmalar bu süre zarfında tamamlanacak. Venezuela tarihinde zaten çok önemli bir yere sahip olan 23 Ocak, bugün burada aldığımız kararlarla ülkenizin hatıra defterinde uzun uzun yer alacak." diye konuştu.

"İhracatçımızla her türlü desteği ve bilgiyi paylaşacağız"

Venezuela Ekonomi ve Maliye Bakanı Simon Zerpa da Türkiye ile çok kısa sürede hayata geçirecekleri anlaşmalardan yararlanacak firmaların yetkililerini Türk heyetiyle bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

İki ülke devlet başkanları arasındaki iyi ilişkiler dolayısıyla Türkiye ve Venezuela ekonomilerinde önemli iş birliklerine imza atıldığına dikkati çeken Zerpa, bu iş birliklerinin devam edeceğini söyledi.

Zerpa, "Türkiye, bizimle siyasi dayanışmasının altını bir kez daha çizmek için 23 Ocak'ta masaya oturdu. Venezuelalı ihracatçı ve yatırımcılara sesleniyorum, Türkiye tarafından açılan pazarın değerlendirilmesini öneriyorum. Bu konuda ihracatçımızla her türlü desteği ve bilgiyi paylaşacağız. Kuzeydeki 'düşman'dan çektiğimizi herkes biliyor. Venezuelalı firmalarımız, kuzeydeki 'imparatorluk' tarafından birçok yaptırıma maruz kalıyor. O nedenle de işimize konsantre olacağız. Türkiye ve Venezuela arasındaki ticaretin önünü açacağız, önümüzdeki dönemde dış ticaret hacmimizi geliştireceğiz." ifadesini kullandı.