Vergi denetiminde yapay zeka kıskacı

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2027-2029 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program (OVP) ile kayıt dışı ekonomi ve vergi kayıp kaçağıyla mücadelede teknoloji kullanımı genişletilecek. Vergi ihbarlarının değerlendirilmesinden riskli mükelleflerin belirlenmesine kadar birçok alanda yapay zeka ve büyük veri analizlerinden yararlanılacak.

Programın dikkat çeken adımlarından biri, vergi ihbarları için geliştirilecek yeni sistem olacak. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli veri kaynaklarından biri olan ihbarların daha etkin değerlendirilmesi amacıyla yapay zeka destekli ve bilişsel karar üretimine dayanan İhbar İşleme Sistemi (VDK-İHS) hayata geçirilecek.

Vergi ihbarları yapay zekayla değerlendirilecek

Yeni sistemle vergi ihbarlarının işlenmesi ve denetim süreçlerine aktarılmasında teknolojik imkanlardan daha fazla yararlanılması hedefleniyor.

Kayıt dışılıkla mücadelede yapay zeka ve büyük veri destekli risk analizleri de yaygınlaştırılacak. Büyük veri üzerinde yapılacak çalışmalarla sektörel, finansal ve tematik riskler tespit edilecek, elde edilen sonuçlar ilgili kurumlarla paylaşılacak.

Vergi denetimlerinde üçüncü taraflardan elde edilen idari veriler de kullanılacak. Riskli görülen sektörler ve mükelleflere yönelik farklı denetim teknikleri uygulanırken vergi tabanının genişletilmesi ve vergide adaletin güçlendirilmesi amaçlanacak.

Risk Analiz Sistemi (VDK-RAS) üzerinden mükellef analizi ve seçimi yapılarak denetimler sürdürülecek. Mükelleflerin yıllık gelirlerinin doğru şekilde beyan edilmesine yönelik hasılat denetimlerine de devam edilecek.

Kayıt dışı istihdama veri odaklı denetim

Teknoloji destekli denetimlerin bir diğer ayağını kayıt dışı istihdam oluşturacak. Prim tabanının genişletilmesi amacıyla kayıt dışı istihdam ve ücretlere yönelik veri analizine dayalı risk odaklı denetimler artırılacak.

Kayıt dışı ekonominin büyüklüğünün ölçülmesi ve vergi açığının hesaplanmasına yönelik analiz altyapısı da geliştirilecek. Dijital ekonomi ve yeni iş modelleriyle ortaya çıkan faaliyetlerin kayıt altına alınması için yeni uygulamalar devreye sokulacak.

Altından otomobile kadar teknolojik takip

Kayıt dışılık ve vergi kayıp kaçağıyla mücadelede halihazırda farklı alanlarda kullanılan teknolojik takip sistemleri de önemli rol oynayacak.

Bu kapsamda Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (DBYS), Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS), İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS), Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ve Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (BÜİS) gibi sistemlerden yararlanılarak ekonomik faaliyetlerin daha etkin izlenmesi hedeflenecek.

Organize vergi kaçakçılığına yönelik soruşturmalarda kurumlar arası işbirliği güçlendirilirken gayrimenkullerde işlemlerin gerçek değerler üzerinden yapılmasını sağlamaya yönelik çalışmalar da sürdürülecek.

Vergi denetiminde Dijital Uyum Projesi (VDK-DUYU) kapsamında yürütülen çalışmalarla birlikte denetim süreçlerinin dijitalleşmesi ve vergisel hataların asgari seviyeye indirilmesi amaçlanıyor.