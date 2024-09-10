VİOP'ta endeks kontratı güne yüzde 0,3 yükselişle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,2 azalışla 11.152,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 11.197,00 puan oldu.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 11.250 ve 11.400 seviyelerinin direnç, 11.000 ve 10.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.