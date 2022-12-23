VİOP'ta endeks kontratı haftanın son gününe güne yükselişle başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 5.919,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün 5.860-6.000 arasında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 5.912,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Küresel pay piyasaları negatif seyrediyor

Analistler, dünya genelinde ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret eden verilerin sıkı para politikalarının devam edeceği endişelerini artırması ile küresel pay piyasalarının negatif seyrettiğini bildirdi.

Noel tatilleri nasıl etkileyecek?

Bugünden itibaren başlayan Noel tatillerinin etkisiyle işlem hacimlerinin düşebileceğini belirten analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile tüketici güven endeksinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, aralık vadeli endeks kontratında vade sonuna 6 gün kalması ve pozisyon taşıma ve kapatma sebebiyle oynaklığın artabileceğini kaydederek, yatırımcıların temkinli olmalarında fayda olduğunu söyledi.

Teknik açıdan endeks kontratında 5.850 ve 5.800 seviyelerinin destek konumuna gelebileceğini belirterek, 5.950 ve 6.000 puanın direnç olarak takip edileceğini ifade etti.