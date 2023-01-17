VİOP'ta endeks kontratı yükselişte

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 5.875,25 seviyesinden işlem gördü.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 4,6 üzerinde 5.865,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişine devam ederek 5.873,25 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında enflasyon beklentilerindeki iyileşmeye karşın ekonomik büyümeye dair temkinli yaklaşımın korunması ile karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde konut satışları, ABD'de New York Fed sanayi endeksi, İngiltere'de işsizlik oranı ve Almanya'da enflasyonun öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.830 puanın destek, 5.900 ve 5.950 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.