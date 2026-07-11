Wall Street’in gizli yatırımcıları açıklanacak

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, aktivist yatırımcıların şirketlere karşı yürüttüğü kampanyalarda açıklaması gereken bilgilerin kapsamını genişletti.

SEC’in yayımladığı yeni yoruma göre belirli bir şirketin hisselerini almak ve o şirkette değişiklik talep etmek amacıyla kurulan yatırım araçlarını finanse eden müşterilerin kimlikleri 13D bildirimlerinde açıklanacak.

Gizli yatırımcı dönemi sona erebilir

Yeni uygulama özellikle “sidecar” olarak adlandırılan özel amaçlı yatırım araçlarını kapsıyor. Bu yapılar, yatırımcıların bir hedge fonunun bütün portföyüne değil, yalnızca belirli bir şirkete yönelik aktivist kampanyaya para yatırmasına imkân tanıyor.

Yatırımcılar hedef şirketi ve kampanyanın amacını önceden biliyorsa, sağladıkları kaynağın kimden geldiği artık gizli tutulamayacak.

SEC, söz konusu yatırımcıların adlarının 13D bildirimlerinde yer alması gerektiğini belirtti. Böylece şirket yönetimleri, kendilerine karşı yürütülen kampanyanın arkasında kimlerin bulunduğunu görebilecek.

500 doların üzerindeki yatırımcı katılımcı sayılacak

SEC’in ikinci yorumu, yönetim kurulunu değiştirmeyi amaçlayan vekâlet mücadelelerini kapsıyor.

Belirli bir şirketin hisselerini almak ve yönetim kuruluna yeni üyeler seçtirmek amacıyla kurulan ortaklıklara 500 doların üzerinde kaynak sağlayan yatırımcılar, kampanyanın katılımcısı kabul edilecek.

Katılımcı statüsü, yatırımcının kimliğinin ve kampanyadaki rolünün vekâlet belgelerinde açıklanmasını gerektirebilecek.

Düşük tutarlı görünen 500 dolarlık eşik, çok sayıda müşterinin düzenleyici bildirimlerde görünür hale gelmesine neden olabilir.

Hedge fonları neden rahatsız olabilir

Hedge fonları, yatırımcılarının kimliklerini ticari sır olarak koruyor. Fonlar, müşteri bilgilerinin açıklanmasının rakiplerin yatırım stratejilerini çözmesine ve benzer işlemleri kopyalamasına imkân verebileceğini savunuyor.

Aktivist fonlar ayrıca hedef aldıkları şirketlerde pozisyon oluştururken mümkün olduğunca az bilgi paylaşmayı tercih ediyor.

Yeni yorum, fonların kampanya için sermaye toplama biçimini zorlaştırabilir. Bazı yatırımcılar, isimlerinin kamuya açıklanması ihtimali nedeniyle özel amaçlı araçlara katılmaktan vazgeçebilir.

Aktivist kampanyalar hızlandı

SEC’in kararı, aktivist yatırımcıların şirketler üzerindeki baskısını artırdığı bir dönemde geldi.

2026’nın ilk yarısında dünya genelinde 136 aktivist kampanya başlatıldı. Kampanya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttı.

ABD’deki kampanya sayısı yüzde 13 artışla 68’e yükseldi. Aktivist yatırımcıların taleplerinde şirketlerin tamamının veya bazı varlıklarının satılması ilk sıraya çıktı.

Kampanyaların yüzde 21’inde şirket satışı talep edildi. Bu oran 2022’de yüzde 14 düzeyindeydi.

Şirketlerin eli güçlenebilir

Aktivist yatırımcıların hedef aldığı şirketler, kampanyaları kimin finanse ettiğini bilmenin savunma stratejileri açısından önemli olduğunu savunuyor.

Yeni açıklama kapsamı, şirket yönetimlerinin kampanyanın mali gücünü, yatırımcı tabanını ve olası hedeflerini daha erken değerlendirmesine imkân sağlayabilir.

SEC’in düzenlemesi tüm hedge fon yatırımcılarının açıklanacağı anlamına gelmiyor. Yorum, belirli bir şirket için oluşturulan yatırım araçları ile yönetim kurulu değişikliği amacı taşıyan vekâlet kampanyalarına odaklanıyor.

Yeni yaklaşımın fonların sermaye toplama yöntemlerine, bildirim belgelerine ve şirketlerle yürüttükleri mücadelelere nasıl yansıyacağı önümüzdeki kampanyalarda görülecek.