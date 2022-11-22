Yeni nesil çalışan esenliği platformu Wellbees, pazarlama departmanını yeni bir atama ile güçlendirdi. Bugüne kadar teknoloji, yazılım ve danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin Türkiye ve yurt dışı operasyonlarında görev alan Ali Sarı, Wellbees Pazarlama Müdürü olarak çalışmalarına başladı.

18 ülkede, 45 şirket üzerinden 100 bini aşkın çalışana esenlik deneyimi sunan yeni nesil çalışan esenliği platformu Wellbees’in yeni Pazarlama Müdürü Ali Sarı Wellbees’in tüm pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olacak.