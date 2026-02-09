World Rating, Türkiye’nin kredi notlarını teyit etti

Açıklamada, not kararının temel gerekçeleri arasında Türkiye’nin döviz rezervlerinin ulaştığı nicel ve nitel seviye, para politikasına dayalı enflasyonla mücadelede kaydedilen ilerleme ve son üç yılda uygulanan makroekonomik politika çerçevesindeki piyasa rasyonalitesi yer aldı.

Wolrd Rating’in açıklaması şöyle:

"Türkiye ekonomisinin mali performans güçlenmesinin ve dış kırılganlık azalmalarının cari göstergeleri arasında en temel olanı Türkiye’nin döviz rezervlerinin ulaştığı nicel ve nitel durumudur.

World Rating ’in 09 Ocak 2026 da açıkladığı Türkiye’nin Sovereign Rating Raporunda, Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi notunun "BB”, uzun vadeli yerel para kredi notunun “BBB- “, kredi notu görünümünün ise “Stabil" olarak belirlemesinin temel ve öncelikli gerekçeleri, Türkiye’nin döviz rezervlerinin nicel ve nitel görünümlerindeki pozitif gelişmeler, para politikasına dayalı enflasyon mücadelesindeki alınan sonuçların işaret ettiği pozitif eğilimler ve makro ekonomik politika çerçevesindeki son üç yıllık piyasa rasyonalitesidir.

Türkiye’nin döviz koşullu yükümlülüklerinin stres volatilitesindeki orta vadeli sakinlik ise ülkenin “Transfer ve Konvertibilite Riski” nin temel belirleyicisidir. Bu sakinliğin orta vadeden uzun vadeye dönüşmesi halinde, World Rating tarafından şu anda Türkiye’nin “Transfer ve Konvertibilite Riski” için belirlenmiş olan “BB- “seviyesindeki notun bir notch daha yukarı çıkartılmasını gerektirecektir.

Metodolojik olarak, Türkiye’nin mali performans göstergelerindeki iyileşmelerin seviyesi, görünüm değişikliğinden ziyade uzun vadeli Yabancı Para ülke notlarının “BB- “seviyesinden “BB” seviyesine çıkartılarak not artışı ile sonuçlandırılmasını gerektiren matematiksel tabanlı bir gerekirliliktir. Bu gerekirlilik görünüm değişikliğiyle giderilemez.

Hacimsel büyüklük ve çeşitlilik kriterleri yönünden, uzun geçmişten günümüze Türkiye ekonomisinin önemli bir yetersizlik problemi bulunmamaktadır, hatta eşleniği aynı olan ülkelere bu başlıklara göre karşılaştırmalı üstünlükleri dahi mevcuttur. Dış finansmana erişim, bankacılık sektörü başta olmak üzere finansal piyasaların yekpare küresel entegrasyon yeterliliği geçmiş tarihsel verilerin de teyit ettiği üzere oldukça uygundur. Türkiye’nin AB uyumu arttıkça küresel entegrasyon daha da güçlenecektir.

Sonuç olarak, Türkiye’nin cari konjonktürdeki uzun vadeli Yabancı Para ülke riskinin notasyon sistemi içerisindeki yeri “BB- “ değil, “BB” seviyesidir. Ayrıca, uzun vadeli Yerel Para cinsinden ülke notu ise yatırım yapılabilir seviyeyi temsil eden ilk basamak olan “BBB-“ seviyesindedir. Dolaytısıyla diğer derecelendirme kuruluşlarının Türkiye için atadıkları Yerel Para notlarının, Yabancı Para notu olarak tahsis ettikleri “BB-“ seviyesiyle aynı hizada tutmaları metodolojik ve matematiksel olarak ciddi bir hatadır. Zira, Türkiye egemenliğinin kendi parası üzerinden borçlarını ödeme kabiliyeti yatırım yapılabilir kapasitesinin altına yıllardır düşmemiştir"