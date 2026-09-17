Yabancı yatırımcı geçen hafta hem hisse hem tahvil aldı
Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcının haftalık hareketi belli oldu. Yurt dışında yerleşikler hisse senedi ve devlet tahvillerinde alıma yönelirken, hisse portföylerinin büyüklüğü 42 milyar doların üzerine çıktı.
Yabancı yatırımcı geçen hafta Türkiye piyasalarında alıcı tarafta yer aldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ne göre, yurt dışında yerleşik kişiler 277,7 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Aynı hafta Devlet İç Borçlanma Senetlerinde (DİBS) 151,2 milyon dolarlık net alım gerçekleşti.
Hisse stoku 42,4 milyar dolara çıktı
Yabancı yatırımcıların hisse senedi stoku 11 Eylül haftasında 40 milyar 908,9 milyon dolardan 42 milyar 410,9 milyon dolara yükseldi. Böylece yabancıların hisse portföyünün piyasa değeri bir haftada yaklaşık 1,5 milyar dolar arttı.
Tahvilde de alım yaptılar
Yurt dışında yerleşiklerin DİBS stoku aynı dönemde 18 milyar 58,9 milyon dolardan 18 milyar 145,7 milyon dolara yükseldi.
Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçlarında (ÖST) ise yabancılar 5,8 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. ÖST stoku 4 milyar 435,7 milyon dolara geriledi.