Yabancı yatırımcı kesintisiz 11 haftadır hisse alıyor!
TCMB'nin haftalık verilerine göre yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına ilgisi sürüyor. 13 Şubat haftasında 322,2 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştiren yabancılar, böylece hisse tarafında net alımlarını 11'inci haftaya taşıdı. Tahvil piyasasında da 1 milyar 197 milyon dolarlık net giriş kaydedildi. Böylelikle ocak ayından bu yana yabancıların tahvil alımı 5 milyar doları aşmış oldu.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) haftalık menkul kıymet istatistiklerini açıkladı.
Verilere bakıldığında geçtiğimiz hafta yabancı yatırımcıların hem hisse senedi hem de tahvil tarafında alımlarını sürdürdüğü görüldü.
Yabancılar 11 haftadır hisse alıyor
Buna göre yabancı yatırımcı 13 Şubat haftasında 322,2 milyon dolarlık hisse hisse aldı. Böylece yabancı yatırımcıların hisse tarafındaki net alımı 11'inci haftasına ulaştı.
Yabancı yatırımcı 6 Şubat haftasında ise 134,3 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştirmişti.
Tahvil piyasasında da yabancı ilgisi devam etti. Yurtdışı yerleşiklerin net tahvil alımı da 1 milyar 197 milyon dolar düzeyinde oldu.
Yabancının aldığı tahvil Ocak ayından bugüne 5 milyar doları aştı.