Yabancı yatırımcı kesintisiz 11 haftadır hisse alıyor!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) haftalık menkul kıymet istatistiklerini açıkladı.

Verilere bakıldığında geçtiğimiz hafta yabancı yatırımcıların hem hisse senedi hem de tahvil tarafında alımlarını sürdürdüğü görüldü.

Yabancılar 11 haftadır hisse alıyor

Buna göre yabancı yatırımcı 13 Şubat haftasında 322,2 milyon dolarlık hisse hisse aldı. Böylece yabancı yatırımcıların hisse tarafındaki net alımı 11'inci haftasına ulaştı.

Yabancı yatırımcı 6 Şubat haftasında ise 134,3 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştirmişti.

Tahvil piyasasında da yabancı ilgisi devam etti. Yurtdışı yerleşiklerin net tahvil alımı da 1 milyar 197 milyon dolar düzeyinde oldu.

Yabancının aldığı tahvil Ocak ayından bugüne 5 milyar doları aştı.