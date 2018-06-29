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Yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 27 artış

Türkiye'yi mayıs ayında ziyaret eden yabancı sayısı yıllık bazda yüzde 27,3 artarak 3 milyon 678 bine çıktı.

Yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 27 artış
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Türkiye'yi mayısta ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,3 artış yaşandı.

Turizm Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü'nden aldığı geçici verilere göre mayıs ayında yabancı ziyaretçi sayısı 3 milyon 678 bin 440 oldu.

Ocak-Mayıs döneminde ise Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %30,81 artış göstererek 11 milyon 462 bin 407’ye çıktı.

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