Yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 27 artış

29 Haziran 2018

Türkiye'yi mayısta ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,3 artış yaşandı.

Turizm Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü'nden aldığı geçici verilere göre mayıs ayında yabancı ziyaretçi sayısı 3 milyon 678 bin 440 oldu.

Ocak-Mayıs döneminde ise Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %30,81 artış göstererek 11 milyon 462 bin 407’ye çıktı.