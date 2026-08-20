Yabancının TL iştahı hız kesmedi: Carry trade'de yeni rekor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yabancı yatırımcının carry trade işlemlerindeki pozisyonu büyümeye devam ediyor.

BDDK ve TCMB verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre, carry trade pozisyonlarının toplam büyüklüğü 14 Ağustos haftasında 1 milyar dolar artarak 62,4 milyar dolara ulaştı.

Böylece ağustosun ilk haftasında kaydedilen rekor sadece bir hafta sonra yeniden kırıldı.

Yabancı yatırımcının carry trade pozisyonlarındaki artış son iki haftada ise 4 milyar dolara yaklaştı.

Carry trade işlemlerinde yatırımcılar, düşük maliyetle borçlandıkları para biriminden çıkarak TL gibi daha yüksek faiz getirisi sunan para birimlerine yöneliyor.

Yatırımın getirisi ise faiz kazancının yanı sıra kurdaki harekete bağlı olarak şekilleniyor.