Yabancı yatırımcının dokuz haftalık tahvil serisi bitti

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

Verilere göre yurt dışında yerleşik yatırımcılar, 14 Ağustos haftasında hisse senedi ve özel sektör tahvillerinde alım yaparken devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) satışa yöneldi.

Yurt dışında yerleşik kişiler, söz konusu haftada 176,1 milyon dolarlık hisse senedi ile 445,9 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) satın aldı. Aynı dönemde 306,2 milyon dolarlık DİBS satışı gerçekleştirildi.

Hisse alımı son bir buçuk ayın en yüksek seviyesinde

Yabancı yatırımcıların bir önceki hafta 1,5 milyon dolar seviyesinde kalan hisse alımı, 14 Ağustos haftasında 176,1 milyon dolara yükseldi. Böylece yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi alımı son bir buçuk ayın en yüksek düzeyine ulaştı.

Bu gelişmeyle yurt dışında yerleşik yatırımcıların hisse senedi stoku 40 milyar 779,5 milyon dolardan 41 milyar 721,6 milyon dolara çıktı.

Dokuz haftalık tahvil alımı sona erdi

Yurt dışı yerleşiklerin DİBS tarafında dokuz haftadır sürdürdüğü alım eğilimi, 14 Ağustos haftasında yerini satışa bıraktı. Bir önceki hafta 505 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştiren yatırımcıların DİBS stoku, 18 milyar 488,7 milyon dolardan 18 milyar 143 milyon dolara geriledi.

ÖST stoku ise aynı dönemde 4 milyar 74,4 milyon dolardan 4 milyar 503,7 milyon dolara yükseldi.