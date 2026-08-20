BofA açıkladı: Dolar ve euro'da yıl sonu tahminleri değişti

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Bank of America (BofA), döviz piyasasına ilişkin yeni değerlendirmesinde dolar paritelerine yönelik tahminlerinin büyük bölümünü değiştirmedi ancak kısa vadeli risklerin doların aleyhine, euronun ise lehine geliştiğine dikkat çekti.

Euro için 1,20 hesabı

Banka, euro/dolar (EUR/USD) için üçüncü çeyrek sonu tahminini 1,12'de, 2026 yıl sonu hedefini ise 1,15'te tuttu. Daha uzun vadede euroda yükseliş bekleyen BofA, paritenin 2027 sonunda 1,20 seviyesine ulaşacağını öngörüyor.

BofA'nın 1,20 tahmini gerçekleşirse euro dolar karşısında yüzde 2,4 değer kazanabilir.

Yen tahmini aşağı çekildi

BofA, dolar/yen (USD/JPY) tahminlerini ise aşağı yönlü revize etti. Banka bu değişiklikte Japonya'daki yeni dinamiklere ve yeni bir koordineli döviz müdahalesi ihtimalinin artmasına dikkat çekti.

Banka, 5 Ağustos'ta yayımladığı ayrı bir raporda da koordineli yen alım müdahalesi ihtimalini mercek altına almıştı.

Kanada doları için de tahmin değişti

Dolar/Kanada doları (USD/CAD) beklentisi de aşağı çekildi. BofA, paritenin yılın geri kalanında 1,40 civarında seyretmesini, benzer seviyelerin 2027'de de korunmasını bekliyor.

Bu tahminin arkasında Kanada Merkez Bankası'nın orta vadede faizleri değiştirmeden beklemede kalabileceği beklentisi bulunuyor.