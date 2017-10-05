Yakıt fiyatlarındaki artış navluna yansıdı

05 Ekim 2017

Barış SEDEF

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Lojistik Konseyi Başkanı Bülent Aymen, konteyner krizinin ardından yaşanan artıştan sonra yakıt fiyatlarındaki yükselişin de navlunu artırdığını söyledi. Aymen, "Yüzde 10 ile 15 oranındaki işletme maliyetinin yakıttan kaynaklanması nedeniyle bu durum navluna yansıdı" dedi.

Liman masraflarının değişkenliği konusunda limit getirilmesi, limanlarda özelleştirme nedeniyle devletin müdahalesinin mümkün olamaması gibi hususlarda yapılacak düzenlemelerin ihracatçıyı bir nebze de olsa rahatlatacağını ifade eden Aymen, "Bu adımlar, ana sorunun küresel bağlamdaki değişimlerden kaynaklanması nedeniyle krizi sıfırlamaya yetmeyebilir. O nedenle krizin süresi ile ilgili kesin bir tarih vermek kolay değil. Ancak, öne çıkan öneriler ihracatçının önünü görebilmesi konusunda faydalı sonuçlar ortaya koyacak" diye konuştu.

"Çözüm için birlik olunmalı"

Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak lojistik konusunda devam eden sorunların çözümüne önem verdiklerini bildiren Aymen, "Bu kapsamda düzenlenen Lojistik Değerlendirme Toplantıları’nı bazı konteyner hat şirket temsilcileri, Deniz Ticaret Odası ve Vapur Donatanları Derneği temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Toplantılarda navlun krizinin çözümüne yönelik birlikte hareket edilmesi gerektiğini bildiren Aymen, "Deniz nakliye şirketi yöneticileri kendi sorunlarını çözmek amacıyla bir takım adımlar atıyorlar. Ancak, ihracatçıyla aralarındaki ilişkiye kısa vadeli bakmamaları gerekiyor. Kazan-kazan ilkesi gereğince uzun vadeli başarılara birlikte imza atmanın faydalı olacağını değerlendiriyoruz" dedi.

Sorunun çözümüne ilişkin alternatiflere değinen Aymen, "Bu kapsamda, gemilerin dolu gidip boş dönmesi nedeniyle maliyetin gidişe eklenmesi, belirli rotalardaki stabil fiyatların bazı bölgelerde çok esnek olması nedeniyle armatörlerin yüksek navlun olan sahalara yönelmeleri hususlarında çalışma yapılması olumlu olabilir" şeklinde konuştu.

Arkas ve Yang Ming Anadolu şirketi ortaklığıyla Uzakdoğu’ya doğrudan seferler yapıldığını anımsatan Aymen, bu tarz girişimlerin ihracatçıyı rahatlatacağını söyledi.