Yap-sat modelinden yap-sabıra dönülüyor

30 Ocak 2018

Leyla İLHAN

Konut sektöründe eskisi kadar kar kalmadığını belirten Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve 3. İstanbul Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Akbal, özellikle metrekare fiyatı 6 bin TL’nin üzerinde olan projelerin satışta çok zorlandıklarına dikkat çekti. Bu nedenle artık sektörde “yap-sat modeli, yap-sabır modeline dönüşüyor” diyen Akbal, “Bunun için de mali yapısı güçlü şirket olmak gerekiyor. Faizler böyle gider, hükümet de yeni tedbirler almaz ise sektör biraz daha zorlanır” diye konuştu. Akbal, tüketicinin en konforlu şekilde daire sahibi olması gerektiğini anlattı. Akbal, “Koruyucu önlemleri devlet almak zorunda ve en düşük maliyetle sunması gerekiyor ki hareketlilik oluşsun. Yoksa 5-10 yıl vadeli satışlar hayal olur. Şu an bankalar konut kredisi vermeyi reddettiği için herkes kendine göre finansman modeli oluşturdu, satıyor. Fuzul Grup olarak Başakcity’de 60 ay vade ile topraktan senetle satış yapıyoruz, bankayı karıştırmıyoruz. Çünkü vatandaş bankaya gidemiyor ki, 10 adam gidiyor 6’sı geri dönüyor. Ayrıca oranlar çok yüksek” dedi.

"Yüzde 15’i satamadığınızda tıkanıyorsunuz"

Akbal, “2017’de devlet KDV’yi düşürdü, damga vergisini sıfırladı ve tapu harcını yüzde 50 indirdi. Böyle teşviklerle vatandaşa yüzde 11’in üzerinde indirim sağlıyordu. Bu sene o da yok. Konut sektörü için söylüyorum, eski karlılık kalmadığı için, yüzde 15’ini satamadığınızda tıkanıyorsunuz, devletin yolu açması lazım. Bunun da yolu ya krediyi ucuzlatmak ya da katkıda bulunmak. Torba Yasa’da çıkması muhtemel teşviklerle ilgili beklentilerimiz de bu yönde” diye konuştu. Seha Yapı Yönetim Kurulu Üyesi ve 3. İstanbul Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saylık, “3. İstanbul Başakşehir'de ilk 2 etabın yüzde 70’ini sattık. Bu yaklaşık 420 konuta tekabül ediyor. Bu da günde bir daire sattığımız anlamına geliyor ki zaten hedefimiz bu idi. Rezidans etabımızın satışı da sürüyor” açıklamasında bulundu.

"Yabancıya konut satana yeşil pasaport verilmeli"

100 milyon dolarlık tekstil ihracatında ülkeye 10 milyon dolar kalırken, 100 milyon dolarlık konut satışında ülkeye 100 milyon dolar kaldığını savunan Akbal şöyle konuştu:

“Ayrıca yabancı müşteri Türkiye’de evi olduğu için hem ülkeye ailesiyle gelecek hem de eşi dostuyla. Bir de ülke ekonomisine döviz kazandıracak. Bu anlamda yabancıya konut satışı yapanlara yeşil pasaport verilmesi önemli. İhracatçı sayılmamız gerektiğini de düşünüyoruz.”

"Arda Turan transferi için ayrıca ödeme yapmadık"

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nün hem forma hem stadyum sponsorluğu amacıyla 1.5 yıl önce 3 yıl için 20 milyon TL artı KDV’lik anlaşma yaptıklarını belirten Saylık, Arda Turan transferi ile ilgili soruya şöyle cevap verdi:

“Göksel Gümüşdağ, Arda Turan transferinde sponsor desteğinden bahsetti. Biz de kulübün mevcut sponsoru olduğumuz için ilk akla gelen markalardan olduk Biz sezon başı ödediğimiz sponsorluk bedelinden ayrıca Arda transferi için bir ödeme yapmadık.”

Kanal İstanbul yabancıya arsa satışını hızlandıracak

3. İstanbul Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Akbal, kesinleşen Kanal İstanbul güzergahının Başakşehir’e önemli bir değer katacağını belirterek, “Asıl yabancıya arsa satışını hızlandıracak. Çünkü yabancılar aslında Türkiye’de büyük yatırımları arsalara yapıyorlar. Daire için ayırdıkları bütçeler, bunlara kıyasla küçük kalıyor. Son 3 yıldır özellikle yabancılar arsa keşfi için zaten gelip gidiyorlardı. Hazırlıkları vardı. Kanalistanbul bu anlamda özellikle yabancılara hitap eden bir proje. Zaten Kanal istanbul da arazi geliştirmeye yönelik bir proje. Arazileri ve bölgeyi bu anlamda hareketlendirecek büyük bir proje” dedi. Şu an Başakşehir’de ortalama arsa metrekare değerinin 1.000 dolar seviyesinde olduğunu belirten Akbal, “Bu anlamda ilk alanlar kazandı, bundan sonra alanlar sabırlı olacak. 2-3 yılda para kazanalım derlerse mümkün değil. Sabrederlerse kazanırlar” açıklamasını yaptı.





