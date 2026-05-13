Yapay zekâ, alışverişe harcanan süreyi kısaltacak
Küresel ölçekte yapay zeka yeni dönüşüm dalgası tüm hızıyla devam ederken, veri tahminleme ve makine öğrenmesi tabanlı teknoloji alt yapısını 2025 yılında kuran Getir, yapay zekayla alışverişe harcanan süreyi de kısaltıyor.
Getir CTPO’su Kaan Emeç, düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, alışverişin, aslında sürekli tekrar eden küçük kararların toplamı olduğuna işaret ederek, şunları söyledi: “Kullanıcılarımız her hafta onlarca seçim yapıyor; ne alacağını, ne yiyeceğini, neyin eksik olduğunu düşünüyor. Bizim hedefimiz, bu karar yükünü azaltmak, tekrar eden seçimlerini hızlandırmak ve seçim yaparken düşünmeye harcadıkları zamanı onlara geri kazandırmak. Tüm bunların sonucu olarak uygulama içine eklediğimiz yeni özellikle kullanıcılarımıza ne kadar zaman kazandıklarını gösteriyor ve kazandıkları zamanın finansal karşılığını hesaplıyoruz.”
Getir’de hızlı teslimat modelini ölçeklenebilir kılmak için ilk günden itibaren büyük veri ve makine öğrenmesi kullandıklarını belirterek, şöyle devam etti: “Bugün geldiğimiz noktada bu altyapı, milyarlarca veri noktasıyla beslenen, gerçek zamanlı deneyimler oluşturabilen bir teknoloji omurgasına dönüştü. Örneğin, bir kullanıcının sütünün bitme ihtimalini alışveriş alışkanlıklarından öngörüp doğru zamanda doğru ürün önerileri sunmaktan, mağazalardaki stok seviyelerini takip ederek hangi ürünün hangi depoya ne zaman yönlendirilmesi gerektiğin belirlemeye ve hangi kuryenin siparişi ne zaman teslim edeceğine kadar operasyonun yüz binlerce farklı anını eş zamanlı yönetiyor.” Emeç’in verdiği bilgilere göre, Getir’de kullanıcılarının alışverişini kolaylaştıran yapay zekâ uygulamaları da hızla çeşitleniyor. GetirBüyük hizmetindeki ‘hazır sepetin’ özelliği, geçmiş alışveriş alışkanlıklarına göre her kullanıcıya özel ürün önerileri yapıyor. Kullanıcılar da önerilen ürünleri sepet üzerinden diledikleri gibi ekleyip çıkarabiliyorlar. Yapılan kullanıcı araştırmasına göre kullanıcıların yüzde 90’ı karşılarına çıkan ürünlerin, daha önce sık satın aldıkları ve gerçekten ihtiyaç duydukları ürünler olduğunu düşünüyor. Alışveriş listem özelliğiyle de kullanıcının fotoğraf olarak yüklediği veya telefonundaki notlarda metin olarak yazdığı alışveriş listesi, otomatik sepete dönüştürülüyor.