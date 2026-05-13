Yapay zekâ, alışverişe harcanan süreyi kısaltacak

Getir CTPO’su Kaan Emeç, düzenle­nen basın toplantısında yaptı­ğı konuşmada, alışverişin, as­lında sürekli tekrar eden küçük kararların toplamı olduğuna işaret ederek, şunları söyledi: “Kullanıcılarımız her hafta on­larca seçim yapıyor; ne alaca­ğını, ne yiyeceğini, neyin eksik olduğunu düşünüyor. Bizim hedefimiz, bu karar yükünü azaltmak, tekrar eden seçimle­rini hızlandırmak ve seçim ya­parken düşünmeye harcadık­ları zamanı onlara geri kazan­dırmak. Tüm bunların sonucu olarak uygulama içine ekledi­ğimiz yeni özellikle kullanıcı­larımıza ne kadar zaman ka­zandıklarını gösteriyor ve ka­zandıkları zamanın finansal karşılığını hesaplıyoruz.”

Getir’de hızlı teslimat mode­lini ölçeklenebilir kılmak için ilk günden itibaren büyük veri ve makine öğrenmesi kullan­dıklarını belirterek, şöyle de­vam etti: “Bugün geldiğimiz noktada bu altyapı, milyarlarca veri noktasıyla beslenen, ger­çek zamanlı deneyimler oluş­turabilen bir teknoloji omur­gasına dönüştü. Örneğin, bir kullanıcının sütünün bitme ih­timalini alışveriş alışkanlıkla­rından öngörüp doğru zaman­da doğru ürün önerileri sun­maktan, mağazalardaki stok seviyelerini takip ederek hangi ürünün hangi depoya ne zaman yönlendirilmesi gerektiğin be­lirlemeye ve hangi kuryenin siparişi ne zaman teslim ede­ceğine kadar operasyonun yüz binlerce farklı anını eş zamanlı yönetiyor.” Emeç’in verdiği bil­gilere göre, Getir’de kullanıcı­larının alışverişini kolaylaştı­ran yapay zekâ uygulamaları da hızla çeşitleniyor. GetirBüyük hizmetindeki ‘hazır sepetin’ özelliği, geçmiş alışveriş alış­kanlıklarına göre her kullanıcı­ya özel ürün önerileri yapıyor. Kullanıcılar da önerilen ürün­leri sepet üzerinden diledikle­ri gibi ekleyip çıkarabiliyorlar. Yapılan kullanıcı araştırma­sına göre kullanıcıların yüzde 90’ı karşılarına çıkan ürünle­rin, daha önce sık satın aldıkla­rı ve gerçekten ihtiyaç duyduk­ları ürünler olduğunu düşünü­yor. Alışveriş listem özelliğiyle de kullanıcının fotoğraf olarak yüklediği veya telefonundaki notlarda metin olarak yazdığı alışveriş listesi, otomatik sepe­te dönüştürülüyor.