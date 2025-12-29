Yapay zeka araçlarını en çok hangi ülke kullanıyor? Sonuçlar şaşırtıcı

Avrupa genelinde milyonlarca insan ChatGPT, Gemini ve Grok gibi yapay zeka araçlarına güvenirken, kullanım oranları ise Avrupa genelinde büyük farklılıklar gösteriyor.

Eurostat'a göre, Avrupa Birliği'nde 16-74 yaş arası kişilerin yaklaşık üçte biri 2025 yılında en az bir kez yapay zeka araçlarını kullandı. Peki hangi ülkeler yapay zekayla daha çok ilgileniyor ve Avrupa genelinde benimsenme oranları neden bu kadar farklılık gösteriyor?

Avrupa genelinde en az kullanım Türkiye'de

33 Avrupa ülkesi arasında, AI araçlarını en az kullanan ülke yüzde 17 ile Türkiye, en çok kullanan ülke ise yüzde 56 ile Norveç. AB içinde ise en az kullanan yüzde 18 ile Romanya, en çok kullanan yüzde 48 ile Danimarka.

Veriler Avrupa'daki 13 ülkede her beş kişiden ikisinin yapay zeka araçlarını kullandığını gösterirken, kullanım oranları şöyle sıralandı; İsviçre yüzde 47, Estonya yüzde 47, Malta yüzde 46, Finlandiya yüzde 46, İrlanda yüzde 45, Hollanda yüzde 45, Kıbrıs yüzde 44, Yunanistan yüzde 44, Lüksemburg yüzde 43, Belçika yüzde 42 ve İsveç yüzde 42.

Bölgesel farklılıklar güçlü

Avrupa'da Gen AI'nin benimsenmesinde kuzey-güney ve batı-doğu yönünde belirgin bir ayrım görülürken İskandinav ve dijital olarak gelişmiş ülkeler kullanımda lider konumda. Yine Batı Avrupa iyi performans gösterirken Güney, Orta-Doğu ve Balkan ülkeleri ise geride kaldı.

Yapay zeka kullanımı neden bu kadar farklılık gösteriyor?

Belçika'daki KU Leuven Üniversitesi'nde araştırmacı olan Colin van Noordt, yapay zekanın benimseme oranlarnın ülkenin genel dijital altyapısını takip ettiğini belirtirkrn, "Danimarka ve İsviçre gibi en yüksek benimseme oranlarını gösteren ülkeler, dijitalleşmede zaten çok ilerlemiş durumda. Benimsenme oranının düşük olduğu ülkelerde insanlar, üretken yapay zekanın varlığından haberdar olmadıkları veya nasıl kullanılacağını bilmedikleri için onu kullanmıyorlar" dedi.

Kişisel kullanım, işle ilgili kullanımdan daha yaygın,

AB'de ortalama olarak insanların yüzde 25'i yapay zeka araçlarını kişisel amaçlarla, yüzde 15'i ise iş amaçlı kullanıyor. İncelenen her ülkede kişisel kullanım, iş amaçlı kullanımdan daha yaygın.

Hollanda'nın yüzde 28'i yapay zekayı kişisel amaçlarla, yüzde 27'si ise iş amaçlı kullanıyor. Buna karşılık, Yunanistan'da kişisel kullanım yüzde 41, iş için ise yüzde 16.

Yapay zeka kullanımının en düşük olduğu yer ise örgün eğitim. AB'de, insanların yalnızca yüzde 9'u yapay zeka araçlarını örgün eğitimde kullandı. Bu oran en yüksek İsveç ve İsviçre'de olup en düşük Macaristan'da kaydedildi.