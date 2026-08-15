Yapay zeka bu mesleğin yerini alamayacak: Fiyatı 1,7 milyon lirayı buluyor

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Eskişehir'de yaklaşık 25 yıldır kuyumculuk yapan Hüseyin Altay, geçmişi Frigler dönemine kadar uzandığı belirtilen "Sivrihisar cebesi" geleneğini yaşatmayı sürdürüyor. Tamamen el işçiliğiyle hazırlanan ve üretimi günler süren takıların fiyatı modele göre 1 milyon lirayı aşarken Altay, yapay zekâ ve teknolojinin bu mesleği tehdit etmediğini belirtiyor.

İstanbul'da dünyaya gelen ve baba mesleği kuyumculuğu sürdüren Hüseyin Altay, ortaokulun ardından eğitim hayatını bırakarak çalışma hayatına başladı. Yıllar içinde farklı alanlarda çalışan Altay, daha sonra ağırlığını geleneksel Sivrihisar cebesi üretimine verdi.

Geçmişi Frigler dönemine kadar uzanıyor

Sivrihisar cebesinin oldukça köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Altay, örgü tekniğinin yaklaşık 1500-1600 yıllık olduğunun ve Frigler dönemine kadar uzandığının söylendiğini aktardı.

Eski mezarlardan ve ailelerin sandıklarından çıkarılan örneklerin yüzlerce yıllık geçmişe sahip olduğunu ifade eden Altay, "Benim gördüğüm en eski örnek yaklaşık 300 yıllık. Sivrihisar cebesi Trabzon cebesine benzeyen bir örgü çeşididir. Eskiden askerlerin kullandığı zırh örgüsü zamanla takıya dönüşmüş. Biz de bu kültürel mirası ayakta tutmaya çalışıyoruz" dedi.

Bir ürünün yapımı 4 günü buluyor

Tamamen el emeğine dayanan Sivrihisar cebesinin üretimi ise oldukça zahmetli bir süreçten geçiyor. Altın külçesi önce eritilerek tel haline getiriliyor. Ardından örgü, çıkarma, yıkama, tarama, kilit, cila, parlatma ve yaldız işlemleri uygulanıyor.

Altay, "Bir ürünün tamamlanması yaklaşık 3-4 günü buluyor" ifadelerini kullandı.

Fiyatı 1 milyon lirayı aşabiliyor

Üretimde ağırlıklı olarak 22 ayar altın kullandıklarını anlatan Altay, Sivrihisar'da evlenen kadınlara alınan bileziklerden birinin geleneksel olarak Sivrihisar cebesi olduğunu söyledi.

Ürünlerin fiyatlarının kullanılan altının gramına ve modele göre değiştiğini belirten Altay, "Yaptığımız cebeler ortalama 600 bin ile 1 milyon lira arasında değişiyor. Elmas kullanılan özel bir model için ise yaklaşık 1 milyon 700 bin lira fiyat verildiğini biliyorum" dedi.

"Yapay zekânın bu mesleği bitireceğini düşünmüyorum"

Teknolojinin pek çok mesleği dönüştürdüğü bir dönemde Sivrihisar cebesinin tamamen el işçiliğine dayanması, geleneksel üretim yöntemini koruyor.

Mesleğin ustalık ve el emeği gerektirdiğine dikkati çeken Altay, yapay zekâ ve teknolojinin Sivrihisar cebesi üretimini ortadan kaldıracağını düşünmediğini belirterek şunları söyledi:

"Biz tamamen el emeğiyle çalışıyoruz. Bu meslek el emeği ve ustalık istiyor. Gençlere bu işi sevdirip mesleği öğretmeye devam ettiğimiz sürece yapay zekânın ve teknolojinin bu mesleği bitireceğini düşünmüyorum."