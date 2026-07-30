Yapay zekâ rekor getirdi, Schneider Electric hedef büyüttü

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Schneider Electric (SU), yapay zekâ yatırımlarıyla büyüyen veri merkezi talebinin ilk yarı sonuçlarını desteklemesinin ardından 2026 yılına ilişkin gelir ve kâr beklentilerini yukarı yönlü güncelledi.

Fransız şirket, yıllık organik gelir büyümesi tahminini yüzde 7-10 aralığından yüzde 10-13’e çıkardı. Düzeltilmiş faaliyet kârındaki organik büyüme beklentisi de yüzde 10-15’ten yüzde 14-19 aralığına yükseltildi.

Kâr beklentiyi aştı

Schneider Electric’in ilk yarı düzeltilmiş faiz, vergi ve amortisman öncesi kârı 4,09 milyar avroya ulaştı. Şirketin derlediği piyasa beklentisi 3,8 milyar avro seviyesindeydi.

Net kâr geçen yılın aynı dönemindeki 1,91 milyar avrodan 2,49 milyar euroya çıktı. Şirket ilk yarıda gelir, düzeltilmiş faaliyet kârı marjı ve serbest nakit akışında rekor seviyelere ulaştığını bildirdi.

Güçlü sonuçların ardından Schneider Electric hisselerindeki yükseliş Paris işlemlerinde yüzde 7’yi aştı.

Veri merkezleri omurgayı büyüttü

Yapay zekâ şirketleri ile büyük bulut hizmeti sağlayıcılarının yeni veri merkezlerine ayırdığı kaynaklar, Schneider Electric’in büyümesinde temel rol oynadı.

Şirket; elektrik dağıtım sistemleri, kesintisiz güç kaynakları, sunucu kabinleri ve soğutma ekipmanları sağlıyor. Veri merkezlerinin enerji ihtiyacı arttıkça elektrik altyapısına yönelik siparişler de büyüyor.

Schneider Electric’in veri merkezi kapasitesinin büyük bölümü Kuzey Amerika’da yoğunlaşıyor. Şirket yönetimi, Güneydoğu Asya’dan gelen talebin de hızlandığını belirtti.

Gelir hedefi üç puan arttı

Schneider Electric, yılın başında 2026 gelirlerinin organik olarak yüzde 7-10 büyümesini bekliyordu. Yeni tahmin aralığının alt sınırı yüzde 10’a, üst sınırı ise yüzde 13’e çıkarıldı.

Düzeltilmiş faaliyet kârı marjındaki organik artış beklentisi de 50-80 baz puandan 70-100 baz puana yükseltildi.

Şirketin ikinci çeyrek geliri 11,46 milyar euroya ulaştı. Veri merkezlerinin yanı sıra enerji şebekelerine yönelik yatırımlar ve Avrupa’daki bina pazarında başlayan toparlanma da satışları destekledi.

Kur farkı 500 milyon euro silebilir

Güçlü operasyonel performansa rağmen döviz kurlarındaki hareketler Schneider Electric’in gelirlerini baskıladı.

İkinci çeyrek gelirleri, özellikle dolar ve Hindistan rupisinin avro karşısında değer kaybetmesi nedeniyle 124 milyon euroluk olumsuz kur etkisiyle karşılaştı.

Şirket, mevcut kurların korunması halinde 2026 gelirlerinin tamamında 400 milyon ile 500 milyon avro arasında kayıp oluşabileceğini tahmin ediyor.

Orta Doğu ikinci yarı riski

Schneider Electric, Orta Doğu’daki çatışmaların yılın ikinci yarısında küresel tedarik zincirleri ve maliyetler üzerinde baskı yaratabileceğini bildirdi.

Enerji fiyatlarının ve lojistik giderlerinin yükselmesi, üretim maliyetlerini artırabilir. Şirket, etkinin çatışmaların süresine ve taşıma hatlarında yaşanabilecek aksamalara bağlı olacağını belirtti.

ABD ve Çin’deki bazı geleneksel sanayi pazarları zayıf kalmayı sürdürürken veri merkezleri bu kaybı telafi ediyor. Yılın geri kalanında büyük bulut şirketlerinin yatırım takvimleri, döviz hareketleri ve Orta Doğu kaynaklı tedarik riskleri izlenecek.