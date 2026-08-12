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Son dönemde yapay zeka modellerinin güvenlik testleri sırasında sergilediği davranışlar, gelişmiş sistemlerin ne ölçüde kontrol altında tutulabileceği tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

OpenAI, Anthropic ve Meta tarafından gerçekleştirilen güvenlik değerlendirmelerinde gelişmiş modellerin test ortamlarının dışındaki sistemlerle etkileşime geçtiği açıklanırken, yaşanan gelişmeler özellikle ajan tabanlı yapay zeka sistemlerinin güvenliği konusundaki endişeleri artırdı.

Ajan tabanlı yapay zeka ise sorulara yanıt vermenin ötesinde belirli bir hedef doğrultusunda kendi başına bir dizi işlem gerçekleştirebiliyor. Bu özellik sistemlerin kullanım alanını genişletirken olası güvenlik açıklarının yaratabileceği sonuçları da büyütüyor.

Saldırganlar da yapay zekayı kullanıyor

Yapay zeka, mevcut siber saldırı yöntemlerinin hızını ve etkinliğini de artırıyor. Yapay zeka destekli kimlik avı saldırılarının dolandırıcılardan beş kat daha etkili olabildiği belirtiliyor.

Siber acil durum müdahale şirketi Blackpanda'dan Gene Yu'ya göre yapay zeka sistemlerde yeni güvenlik açıkları yaratmaktan çok, mevcut açıkların çok daha hızlı bulunmasını sağlayan bir çarpan görevi görüyor. Şirketin Asya-Pasifik bölgesindeki olay müdahaleleri de 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre iki katına çıktı.

240 milyar dolarlık pazar

Artan tehditlerin şirketlerin teknoloji bütçelerinde yeni bir harcama dalgası yaratması beklenirken, küresel bilgi güvenliği harcamalarının bu yıl yüzde 12,5 artarak 240 milyar dolara ulaşacağı değerlendiriliyor.

Freedom Capital Markets Teknoloji Araştırmaları Başkanı Paul Meeks'e göre şirketlerin siber güvenlik için ayıracağı ek kaynak, mevcut yapay zeka yatırımlarının yerine geçmeyecek. Başka bir ifadeyle şirketler yapay zekaya milyarlarca dolar harcamaya devam ederken bu sistemleri koruyabilmek için ayrıca daha fazla para harcamak zorunda kalacak.

Özellikle büyük miktarda hassas veri barındıran ve ekonominin işleyişinde önemli rol oynayan finans ve sağlık sektörlerinin güvenlik yatırımlarını ciddi şekilde artırması bekleniyor.

Yapay zekadan sonra sıra siber güvenlikte mi?

Bu durum teknoloji sektöründe yeni bir yatırım yarışını da beraberinde getirebilir. Palo Alto Networks ve CrowdStrike gibi doğrudan siber güvenliğe odaklanan şirketlerin yeni harcama döngüsünden ilk yararlananlar arasında olabileceği düşünülüyor. Bunun nedeni, uzman siber güvenlik şirketlerinin saldırıları tespit etme ve engelleme konusunda halihazırda gelişmiş altyapılara sahip olması.

Büyük teknoloji ve bulut şirketleri de zamanla kendi güvenlik sistemlerini geliştirerek veya bu alandaki şirketleri satın alarak büyüyen pazardan pay alabilir. Gene Yu da siber güvenliği yapay zeka devriminin en dirençli sektörlerinden biri olarak değerlendiriyor.

Yapay zekayı kim kontrol edecek?

Tartışmanın diğer ayağını ise yapay zeka sistemlerinin nasıl kontrol edileceği oluşturuyor. Daha sıkı düzenlemelerin yanı sıra, gelişmiş modellerin tasarım aşamasından itibaren daha kontrol edilebilir hale getirilmesine yönelik yeni araştırmalara ihtiyaç olduğunu belirtiliyor.

NYU Emekli Profesörü Gary Marcus, mevcut yapay zeka modellerine büyük miktarda sermaye aktarılmasına rağmen daha kontrol edilebilir sistemler geliştirmek için farklı yaklaşımların araştırılması gerektiğini savunuyor.

Yapay zeka geliştikçe, şirketler daha güçlü yapay zekalar için milyarlarca dolar harcarken, aynı sistemlerin oluşturduğu yeni risklerden korunmak için de milyarlarca dolar harcamak zorunda kalacak.