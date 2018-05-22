Yapı izinlerinde önemli düşüş

22 Mayıs 2018

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ilk çeyrek "Yapı İzin İstatistikleri" raporunu açıkladı.

Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2018 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 23,5, yüzölçümü yüzde 32,9, değeri yüzde 19,8, daire sayısı yüzde 41,9 oranında azaldı.

Yapı ruhsatı verilen binaların 2018 yılı Ocak-Mart ayları toplamında;

Yapıların toplam yüzölçümü 30,8 milyon m2 iken; bunun 15,3 milyon m2’si konut, 10 milyon m2’si konut dışı ve 5,5 milyon m2’si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre 19,9 milyon m2 ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,9 milyon m2 ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 23 milyon m2 ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 7,5 milyon m2 ile devlet sektörü ve 0,4 milyon m2 ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 135 bin 521 dairenin 119 bin 195'i özel sektör, 15 bin 36’sı devlet sektörü ve bin 290’ı yapı kooperatifleri tarafından alındı.

Yapıların toplam yüzölçümüne göre 3,8 milyon m2 ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u, 1,8 milyon m2 ile Ankara, 1,5 milyon m2 ile Antalya illeri izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Bayburt, Tunceli ve Muş oldu.

Daire sayılarına göre, İstanbul ili 19 bin 114 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 7 bin 199 adet ile Kocaeli ve 7 bin 96 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Muş, Bayburt ve Tunceli oldu.