Yaptırımların ardından Çin'in yurt dışı yatırımları rekor kırdı

Çinli firmalar yurt dışında üretim tesisleri kurarak ticaret engellerini aşma yoluna giderken, Çin'in, yurt dışı yatırımları da yaptırımlarla doğru orantıda yükseldi.

Çin Ticaret Bakanlığı yurt dışı yatırımlarının, 2024'ün ilk sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 artarak 789,45 milyar yene (112,2 milyar dolar) yükseldiğini açıkladı.

Çinli şirketlerden tsunami etkisi

Analistler de Çinli şirketlerin yenilenebilir enerji ve elektrikli ulaşım projeleriyle 'tsunami' etkisi yarattığını belirterek, denizaşırı yatırımların 2023'ün başından bu yana 100 milyar doları aştığını söyledi.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olarak görülen Çin'de ise büyüme hız kesti. Devlet büyümenin önünü açmak için gayrimenkul ve altyapı yatırımlarından, temiz enerji teknolojilerine yöneldi.

Çin'in yeni rotası kar getiriyor

CEF Direktörü Tim Buckley, Çin'in güneş panelleri, lityum piller ve elektrikli araç ürünlerinde dünyanın en büyük üreticisi ve ihracatçısı olduğuna işaret ederek ülkenin yatırım, yenilik ve üretim yetenekleriyle dünyaya liderlik ettiğini belirtti.

Çin'e yönelik yaptırımlar

ABD ve Kanada Çin yapımı elektrikli araçlara yüzde 100 gümrük vergisi uyguluyor. AB de bu hafta konuyla ilgili bir oylama yapacak. ABD'nin Çin'den ithal ettiği güneş panelleri ve lityum piller de sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 25 gümrük vergisine tabi.

Analistler ticaret engellerini aşmaya çalışan Çinli şirketlerin yurt dışı yatırımlarını artırdığını belirtirken, örnek olarak BYD'nin AB gümrük vergisinden kaçmak için Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırımını gösterdi.