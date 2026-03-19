Yarın bankalar açık mı? Bayramda banka çalışıyor mu?

Milyonlar Ramazan Bayramı'nı karşılarken 3 buçuk günlük tatil söz konusu... Bayramda kamu, kurum ve kuruluşlar kapalı olacak fakat bankaların açık olup olmadığı merak ediliyor. Sıkça gelen soru "Yarın bankalar açık mı" oluyor.

3 buçuk günlük bayram tatili başladı. Ramazan Bayramı tarihleri resmi tatil olduğu için bankalar da kapalı olacak.

Bankalar normal mesailerine 23 Mart Pazartesi günü dönecekler. Bu süre zarfında havale ve FAST işlemleri yapılabilecek.