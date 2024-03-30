'Yarısı Bizden Kampanyası'... İstanbul'da ilk ödeme yapıldı

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden Kampanyası'na" vatandaşlar yoğun ilgi göstermişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü projede; devlet 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira da tahliye desteği veriyor. İşyeri için 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar da kredi desteği sağlanıyor.

En çok başvurunun geldiği Bahçelievler’de yapımı devam eden konutlar için yüklenici firmalara ödemeler başladı.

"Yarısı Bizden Kampanyası'na" müracaat eden ve başvuruları onaylanan Bahçelievler'e bağlı Şirinevler Mahallesi'ndeki konut sahipleri 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira tahliye desteği aldı. İnşatı devam eden konutlar için yüklenici firmalara ödemelerin yapıldığı ilk bina oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müteahhit adına açılan hesaba ücretin yüzde 10’unu inşaat devam ederken, yüzde 30’unu kabası bitince, yüzde 30’unu ince işçiliği bittiğinde, kalan yüzde 30’u ise iskan aldıktan sonra yatıracak.