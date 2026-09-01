Yaş meyve ve sebzede hedef dünya pazarı

İZMİR-DÜNYA

Türkiye yaş meyve sebze sektörünün uluslararası buluşmalarından Interfresh Eurasia, 8-10 Eylül 2026 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecek. Fuar öncesinde Ege İhracatçı Birlikleri’nde düzenlenen basın toplantısında sektörün ihracat performansı ve organizasyona ilişkin hedefler paylaşıldı. Toplantıya Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Balık, Türkiye Meyve Sebze Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayrettin Uçak ile Antexpo Fuarcılık Genel Koordinatörü Murat Özer katıldı.

Avrupa, İngiltere, Rusya ve Balkanlar başta olmak üzere 100’ün üzerinde ülkeden alıcının beklendiği fuarda üretici ve ihracatçılar; perakende zincirleri, ithalatçılar ve sektör profesyonelleriyle bir araya gelecek. KKTC’nin partner ülke, Denizli’nin partner şehir olacağı organizasyonda bu yıl yaş meyve sebzenin yanı sıra işlenmiş ürünlerin de ağırlığı artırılacak.

İhracat 7 milyar doları aştı

Türkiye’nin yaş meyve sebze üretimindeki güçlü altyapısına dikkat çeken Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Cengiz Balık, sektörün ana omurgasını oluşturan 20 üründe üretimin 2002’de 34,3 milyon ton seviyesindeyken 2024’te yüzde 50 artışla 51,6 milyon tona ulaştığını söyledi. Zirai don başta olmak üzere olumsuz iklim koşullarının etkisiyle üretimin 2025’te 44,4 milyon tona gerilediğini belirten Balık, 2026’da ihracatta yeniden yükselişe geçildiğini ifade etti.

Ocak-Ağustos döneminde yaş meyve sebze ihracatının yüzde 46 artışla 1 milyar 812 milyon dolardan 2 milyar 650 milyon dolara çıktığını aktaran Balık, son 12 aylık yaş meyve sebze ihracatının 4 milyar 541 milyon dolara ulaştığını kaydetti. Meyve sebze mamulleriyle birlikte sektörlerin son bir yıllık toplam ihracatı 7 milyar doların üzerine çıktı. Ege Bölgesi’nin Türkiye’nin yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatından yaklaşık yüzde 20 pay aldığını belirten Balık, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin 2025 yılında 128 ülkeye 1 milyar 231 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Üretimde miktarın yanında kalite, sürdürülebilirlik ve katma değerin önemine işaret eden Balık, “Interfresh’i Türk yaş meyve sebze sektörünün dünyaya açılan vitrinlerinden biri olarak görüyoruz. Uluslararası alıcıların İzmir’e gelmesi, ihracatçılarımızla doğrudan temas kurması ve Türk ürünlerinin yeni pazarlara girmesi açısından fuarın önemli fırsatlar sunduğuna inanıyoruz” dedi.

Uçak: Interfresh’i dünyaya tanıtmak istiyoruz

Fuarın Antalya’dan İzmir’e taşınması sürecinde Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak yoğun çaba gösterdiklerini belirten Hayrettin Uçak, bundan sonraki hedeflerinin Interfresh’i uluslararası fuar takviminde daha güçlü bir noktaya taşımak olduğunu söyledi.

“Interfresh’i İzmir’e getirdik, şimdi Interfresh’i dünyaya tanıtmak istiyoruz” diyen Uçak, “Amacımız yalnızca Türkiye’de sektörün buluştuğu bir organizasyon değil, dünyanın farklı ülkelerinden alıcıların özellikle takvimlerine aldığı güçlü bir ticaret platformu oluşturmak. Fuarın gerçek başarısını burada kurulan bağlantıların ihracata dönüşmesiyle ölçeceğiz” diye konuştu. Meyve sebze mamullerinin de fuarda daha fazla yer almaya başladığına dikkat çeken Uçak, salça, sos, turşu, kurutulmuş ve dondurulmuş ürünler ile meyve suları gibi katma değerli ürünlerin Türkiye ihracatı açısından önemli potansiyel taşıdığını ifade etti. Uçak, İzmir’i yaş meyve sebze ve meyve sebze mamullerinde uluslararası alıcılarla ihracatçıların buluştuğu merkezlerden biri haline getirmek istediklerini kaydetti.

“Bir fuarın yurt dışında rüştünü ispatlaması en az 5 yıl”

Antexpo Fuarcılık Genel Koordinatörü Murat Özer de bir fuarın uluslararası alıcıların takviminde kalıcı hale gelmesinin zaman aldığına dikkat çekti. Özer, “Bir fuarın yurt dışında rüştünü ispatlaması minimum 5 yıl. Beş yılın ardından yurt dışındaki alıcılar ve market zincirleri fuarı takip etmeye ve yıllık programlarına almaya başlıyor” dedi. Interfresh Eurasia’nın 2018’de yola çıktığını, 2018-2023 döneminde Antalya’da düzenlendikten sonra 2024’te İzmir’e taşındığını hatırlatan Özer, organizasyonun bu yıl İzmir’de üçüncü kez gerçekleştirileceğini söyledi.

Özer’in verdiği bilgiye göre, fuarın takip ettiği uluslararası alıcı ülke sayısı 2024’te 54 iken geçen yıl 71’e yükseldi. Bu yıl ise hedef 100’ün üzerine çıkmak. Yurt dışından gelecek alıcıların yaklaşık yüzde 90’ının otel rezervasyonlarını yaptırdığını ve uçuş bilgilerini ilettiğini belirten Özer, fuara yönelik çalışmaların yüzde 70’inin yurt dışında yürütüldüğünü aktardı.

Yurt dışında 16 ülkedeki acente yapılanmasının yaklaşık 40 ülkeyi kapsadığını söyleyen Özer, Rusya ve İtalya’nın yanı sıra Balkan ülkeleri ve Yunanistan gibi pazarlarda da stratejik iş ortaklarıyla çalıştıklarını bildirdi. Bu yıl fuarın kapsamının da genişletileceğini belirten Özer, Interfresh Eurasia ile eş zamanlı olarak Interfood Eurasia’nın düzenleneceğini söyledi.

Yeni organizasyonda dondurulmuş, kurutulmuş ve konserve ürünlerin yanı sıra meyve suları, salça ve sos gibi meyve-sebze mamulleri de yer alacak. Özer, yaş meyve sebzenin lojistik sorunlardan ve bölgesel krizlerden işlenmiş ürünlere göre daha hızlı etkilendiğine dikkat çekerek, mamul ürünlerin raf ömrü avantajıyla ihracatta daha sürdürülebilir imkân sunduğunu ifade etti.

Interfood’un genel bir gıda fuarına dönüşmeyeceğinin altını çizen Özer, odağın meyve, sebze ve bunlardan elde edilen ürünlerde kalacağını söyledi. İzmir’in fuarcılık açısından güçlü bir potansiyele sahip olduğunu ancak uluslararası uçuş bağlantılarında İstanbul ve Antalya’ya kıyasla dezavantaj yaşadığını belirten Özer, fuarın kentte büyümesi için yerel desteğin artırılması gerektiğini söyledi. Özer, “Özellikle İzmir’den daha fazla destek istiyoruz” dedi.