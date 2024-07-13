YASED: Mayısta 1 milyar dolar yatırım geldi

Yılın ilk beş ayında Türkiye’ye gelen toplam UDY miktarı, 3,8 milyar dolar olarak kaydedildi. Yılın ilk beş ayında 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 15’lik bir düşüş kaydedilirken 2002 yılından itibaren Türkiye’ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise 267 milyar doları aştı.

2002-2023 dönemi toplamında yüzde 59’luk pay sahibi olan Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri 2024’ün beşinci ayında yüzde 44’lük bir pay aldı.

Aynı ay içerisinde AB üyesi olmayan diğer Avrupa ülkeleri yüzde 45’lik paylarıyla Türkiye’ye en çok yatırım yapan bölge oldu. Spesifik olarak Norveç 229 milyon dolarlık yatırımı ve yüzde 39’luk payı ile itici güç oldu.