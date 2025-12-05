Yaşlı ve engelli aylıkları yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin toplumsal yaşama tam ve etkin şekilde katılmalarını sağlamayı, aynı zamanda daha bağımsız bir yaşam sürmelerine destek olmayı temel hedef olarak benimsediklerini söyledi.

Göktaş, eğitim, sağlık, ekonomik destek ve sosyal hayata katılım gibi tüm alanlarda vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirterek hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar doğrultusunda yürütüldüğünü vurguladı.

Bakan, engelli ve yaşlılara yönelik düzenli ve kapsayıcı sosyal yardım programlarının sürdüğünü ifade ederek şu açıklamayı paylaştı:

"Bu doğrultuda aralık ayı için yaklaşık 4 milyar lira yaşlı aylığı ve yaklaşık 3,1 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 7,1 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."