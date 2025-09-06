Yat, kotra, tekne, gezinti gemisi... 8,5 yıl sonra ÖTV geri geldi

Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri için uygulanacak özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı yüzde 8 olarak belirlendi.

Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 'denizde seyretmeye mahsus' olarak niteledirilen ve 18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri, denizde seyretmeye mahsus olmayan olarak tanımlanan ve yolcu ve gezinti gemileri ile yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri" için yüzde 0 olan ÖTV oranı yüzde 8 olarak uygulanacak.

Yattaki ÖTV ne zaman kaldırılmıştı?

3 Şubat’ta 2017’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile yat ve gezi teknelerinin ÖTV’si sıfıra indirilmişti.

Son karar, 8,5 yıl sonra yat ve gezi teknelerine yeniden ÖTV uygulanacağı anlamına geliyor.