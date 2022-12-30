Yatırımcı borsayı sosyal medyadan takip etmesin

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, özellikle halka arzlarda yaşanan artış ve halka arzlara yönelik talebin, sermaye piyasalarının önemini ve gelişim potansiyelini vurguladığını belirterek, 2022 yılında sermaye piyasalarında yukarı yönlü bir ivme yakalandığını söyledi.

Gönül, sermaye piyasalarındaki 2022 yılı gelişmeleri ve 2023 öngörülerine ilişkin yaptığı açıklamada, finansal okuryazarlık çalışmalarını hızlandırdıklarını ve 2023 yılında bu alanda önemli projelerin hayata geçirileceğini bildirdi. Finansal teknolojiler ve dijital kanallar vasıtasıyla piyasalar, araçlar ve riskler gibi konularda yatırımcılar için bilgilendirici içerikler ve görsellerin yayımlanmasının planlandığını aktaran Gönül, “Ayrıca, yatırımcıların sosyal medya aracılığıyla yayılan yanlış haberler yerine lisanslı profesyonellerden tavsiye alarak daha güvenli yatırım yapmalarına olanak sağlayacak lisanslı bireysel yatırım danışmanlığına ilişkin çalışmalar da sürmektedir” dedi.

Gönül, aracı kurumların kendi internet sitelerinde yayımlanan ve borsada işlem gören şirketlere yönelik analiz raporlarının, teknik önerilerin, model portföyün, yatırımcılar tarafından takibinin kolaylaştırılması amacıyla tek bir platformdan erişilebilirliğinin sağlanması hususunda da çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

“Bir çok parametrede değer artışları yaşandı”

Gönül, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin, 2022’de yüzde 200’e yaklaşan, dolar bazında da yüzde 100’den fazla getiri ile ekonomik gelişmelerden olumsuz etkilenen küresel endekslerden oldukça olumlu ayrıştığını ifade etti. Borsa İstanbul’un; sadece yatırımcısına değil, aynı zamanda şirketlere de kolay ve sürdürülebilir finansman kaynağı temin ettiğini belirten Gönül, yatırımcı sayısı, halka arz edilen şirket sayısı, halka arz edilen şirketlerin halka arz büyüklükleri, muhtelif sektör endeksleri ve piyasa değerleri gibi birçok parametrede 2022’de kayda değer artışlar yaşandığını kaydetti.

Yılın son haftasında 42 şirkete onay verildi

Gönül, şöyle devam etti: “24 Aralık itibarıyla pay piyasasında yatırımcı sayısı 3,7 milyona yaklaşırken, piyasa değeri de 6,1 trilyon lirayı aşmıştır. Yılın son haftasına girilirken 42 şirketin halka arzına onay verildi. Halka arzı gerçekleşen söz konusu şirketlerin halka arz büyüklüklerinin toplamı 19 milyar lira civarında bulunmaktadır. Kurulumuzda halka arz süreci devam eden şirketler de mevcut. Özellikle halka arzlarda yaşanan artış ve halka arzlara yönelik talep, sermaye piyasalarımızın önemini ve gelişim potansiyelini vurgulamaktadır. Sermaye piyasalarında 2022’de yakalanan ivme önemli bir gösterge.”

Girişimcilerin finansman ihtiyacının desteklenmesine de önem verdiklerini ifade eden Gönül, şunları kaydetti:

“Gelecekte girişimciliğin finansmanında sermaye piyasalarının sağladığı mevcut ve yenilikçi modellerin daha fazla kullanımının desteklenmesi temel önceliklerimiz arasındadır. Önümüzdeki dönemde de yapılacak düzenlemeler ile girişim sermayesi yatırım fonlarının esnek yapısının devam ettirilmesi ve portföy stratejilerindeki farklılaşma ile değişik yatırımcı gruplarına hitap edebilecek girişim sermayesi yatırım fonlarının geliştirilmesine imkan tanınması hedeflenmektedir.”

Sermaye Piyasaları Risk Merkezi kuruluyor

Ömer Gönül, piyasaların yakın takibi ve risklerin takip edilebilmesi amacıyla tüm finansal sistemin sağlıklı işleyişine katkı sağlayacak Sermaye Piyasaları Risk Merkezi oluşturulması çalışmalarına ağırlık verileceğini vurguladı. Türkiye’nin net sıfır emisyon hedeflerine ulaşılması ve sürdürülebilir finans uygulamalarının geliştirilmesi yönünde çalışmaların devam edeceğini söyleyen Gönül, Türkiye Fintek Rehberi çalışmalarına katkıda bulunduklarını kaydetti.

Yatırımcının dijital araçlara ilgisi her geçen gün artıyor

Dijitalleşme, blokzinciri teknolojisi, dijital para ve kripto paranın en çok tartışılan konular arasında yer aldığını belirten Gönül, “Yatırımcıların dijital ortamdaki araçlara ilgisi her geçen gün artmaktadır. Bu ilgiden yararlanarak yeni yatırım araçlarının geliştirilmesi ve enerji sektöründeki şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak ve fonlarını değerlendirmek için başvurabilecekleri, enerji piyasasında işlem görecek araçlar için Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) geliştirilmesi üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir” dedi.