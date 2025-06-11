Yatırımcının yüzünü altın ve faiz güldürdü: Dövizde düşüş sürüyor...

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, mayıs ayı itibarıyla külçe altın 10 aydır, mevduat faizi ise 3 aydır yatırımcısına reel getiri sağlıyor. Dolar ve Euro ise değer kaybı yaşamaya devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayında finansal yatırım araçları arasında en yüksek reel getiriyi külçe altın sağladı. TÜFE ile hesaplandığında, altın yüzde 24,87'lik getiriyle dikkat çekerken, mevduat faizi de yüzde 5,83 oranında reel kazanç sundu.

Döviz cephesinde tablo değişiyor

Son aylarda Türk lirasındaki değerlenme ve mevduat faiz oranlarındaki artış, yatırımcıları tekrar vadeli mevduata yönlendirdi. Buna karşın, döviz cephesinde tablo farklı. TÜFE ile indirgendiğinde, mayıs ayında dolar yüzde 11,14, Euro ise yüzde 7,27 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Dolar, reel getiri açısından 22 aydır, Euro ise 14 aydır yatırımcısına kazanç sağlamıyor. Buna karşılık, altın son 10 ayda, mevduat faizi ise son 3 ayda üst üste reel getiri sağladı.

Öte yandan BIST 100 endeksi 10 aydır, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ise 26 aydır yatırımcısına reel kayıp yaşatıyor.