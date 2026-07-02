Yazılı basın kan kaybediyor, dijital haber siteleri büyümeye devam ediyor

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2025 Süreli Yayın İstatistikleri, basılı gazetelerde düşüş eğiliminin sürdüğünü ortaya koydu.

Basın İlan Kurumu verilerine göre, resmi ilan yayımlayan gazete sayısı 2024 yılında 753 iken, 2025 yılında yüzde 12,5 azalarak 659'a geriledi. Bu gazetelerin yüzde 95,9'unu yerel, yüzde 3,3'ünü yaygın (ulusal), yüzde 0,8'ini ise bölgesel yayınlar oluşturdu.

Gazete tirajları 393 milyonun altına düştü

Resmi ilan yayımlayan gazetelerin yıllık toplam yurt içi tirajı da önemli ölçüde azaldı.

2025 yılında toplam tiraj, bir önceki yıla göre yüzde 15,1 düşerek 392 milyon 797 bin 801 olarak kaydedildi. Tirajın yüzde 81,9'unu ulusal gazeteler, yüzde 17,7'sini yerel gazeteler ve yüzde 0,4'ünü bölgesel yayınlar oluşturdu.

8,84 milyar tekil ziyaretçi

Basılı yayınlarda yaşanan gerilemeye karşın internet haber siteleri büyümesini sürdürdü.

Resmi ilan yayımlayan internet haber sitesi sayısı 2024'te 349 iken, 2025 yılında yüzde 2,3 artışla 357'ye yükseldi. Bu siteler yıl boyunca 8,84 milyar tekil ziyaretçi ve 45,31 milyar sayfa görüntülemesine ulaştı. Toplam ziyaretçi trafiğinin yüzde 66,3'ü, sayfa görüntülemelerinin ise yüzde 74,2'si genel kategorideki haber sitelerinden geldi.

Süreli yayın sayısı 2 bin 173'e yükseldi

Türkiye genelinde resmi ilan ve reklam yayımlayan toplam süreli yayın sayısı ise artış gösterdi.

2024 yılında 2 bin 40 olan süreli yayın sayısı, 2025'te yüzde 6,5 artarak 2 bin 173'e çıktı. Yayınların yüzde 90,9'u siyasi, haber ve güncel içerikli yayınlardan oluşurken; sektörel, kültür, turizm ve ekonomi içerikli yayınlar daha düşük pay aldı.

Gazetelerde istihdam azaldı, internette Arttı

Rapora göre resmi ilan yayımlayan gazetelerde çalışan sayısı 4 bin 315'ten 3 bin 714'e gerileyerek yüzde 13,9 azaldı.

Buna karşılık resmi ilan yayımlayan internet haber sitelerinde çalışan sayısı 3 bin 404'ten 3 bin 690'a yükseldi. İnternet haber sitelerinde çalışanların büyük bölümünü lisans mezunları oluştururken, en yaygın görevler muhabirlik ve internet editörlüğü oldu.

Kadın yazarların oranı yüzde 45,6'ya ulaştı

İnternet haber sitelerinde görev yapan yazarlar arasında kadınların oranı yüzde 45,6 olarak hesaplandı.

Kadınların internet editörlüğündeki payı yüzde 46,8 olurken, muhabirlerde bu oran yüzde 42,6 olarak kayıtlara geçti. Haber müdürlüğü ve sorumlu müdürlük görevlerinde ise erkek çalışanların ağırlığı devam etti.