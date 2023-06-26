Yeni asgari ücret 45 dolar eridi

Asgari ücret, 20 Haziran’da yüzde 34 zamla 11 bin 402 lira yükseltilmişti. O gün 23,60 olan dolar/TL kuruna göre asgari ücret 483 dolara denk geliyordu.

T24'ün haberine göre, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 15'e yükseltmesi sonrası beklentisi karşılanmayan piyasalarda hareketlenme yaşanırken, döviz kurlarında da sert yükselişler oldu.

Geçen haftadan beri yükselişini sürdüren dolar/TL öğle saatlerinden itibaren 26’yı, Euro/TL de 28’i geçerek rekor tazeledi.

Son oranlara göre asgari ücret yaklaşık 438 dolara denk geliyor. Asgari ücret ilk açıklandığında 482 dolardı. Buna göre asgari ücret bir haftada yaklaşık 45 dolar eridi.