Yeni av sezonunda balıkçının rotasını maliyetler ve iklim belirleyecek
Türkiye genelinde 15 Nisan’da başlayan genel av yasağı, Akdeniz’de 15 Eylül itibarıyla sona ererken, Mersin’de balıkçılar yeni av sezonuna başladı.
Sezonun ilk döneminde balık bolluğuna ilişkin olumlu beklenti bulunurken, artan akaryakıt maliyetleri ve deniz koşullarındaki değişimler sektörün önündeki önemli başlıklar arasında yer aldı. Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, av sezonunun başlamasıyla birlikte balıkçının yeniden denize çıktığını ancak maliyetlerin geçmiş yıllara göre önemli ölçüde arttığını söyledi.
Mazot maliyeti av süresini uzatıyor
Balıkçılık sektöründe en önemli gider kalemlerinden birinin akaryakıt olduğunu vurgulayan Polat, son dönemde mazot fiyatlarında yaşanan artışın doğrudan av operasyonlarına yansıdığını belirtti. Balıkçıların daha önce bir günlük seferlerle gerçekleştirdiği avcılık faaliyetlerinin, artan yakıt maliyetleri nedeniyle farklı bir planlamaya dönüştüğünü ifade eden Polat, “Daha önce balıkçılar denize açıldığında yaklaşık bir günlük sefer yapabiliyordu. Şimdi mazot pahalı olduğu için bir kez gidip gelmenin maliyetini düşürmek amacıyla denizde daha uzun süre kalmak zorunda kalıyorlar” dedi.
Balıkçının denizde geçirdiği sürenin uzamasının da beraberinde yeni maliyetler getirdiğini kaydeden Polat, avın miktarının ise hiçbir zaman garanti olmadığını söyledi. Deniz suyu sıcaklıklarının balıkların hareketlerini ve avlanma stratejilerini değiştirdiğine dikkat çeken Polat, iklim koşullarının da balıkçılık üzerinde belirleyici olduğunu ifade etti. Polat, “Deniz suyu hâlâ sıcak. Akdeniz her geçen yıl daha fazla ısınıyor. Eylül ayının sonuna geldik, hâlâ evlerde klima çalışıyor. Biz burada sıcaktan etkileniyorsak denizde yaşayan canlılar da etkileniyor. Deniz suyu ısınınca balıklar daha derin ve serin sulara kaçıyor. Bu da avlanma stratejimizi değiştiriyor” dedi.Mersin’in balık çeşitliliği açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Polat, yeni sezonun ilk günlerinde barbunya, gümüş, halili, turna gibi türlerin yanı sıra sardalya, karides, kalamar, mezgit, istavrit ve mercan gibi ürünlerin de avlandığını söyledi. Akdeniz’in, diğer denizlere kıyasla tür çeşitliliğinin yüksek olduğuna işaret eden Polat, “Mersin’de 20-25’in üzerinde balık çeşidi var. Karadeniz’de örneğin hamsi miktar olarak çok fazla olabilir ancak tür çeşitliliği daha sınırlı. Akdeniz’in en önemli özelliklerinden biri çeşitliliğinin fazla olması” ifadelerini kullandı.
Balıkçılığın doğal koşullara doğrudan bağlı bir sektör olduğunu vurgulayan Polat, “Dış etkenler, global gelişmeler, akaryakıt maliyetleri, doğal olaylar ve denizde yaşanan değişimler bizim elimizde olan şeyler değil. Ancak bunların tamamı balıkçılık sektörünü etkiliyor. Bu nedenle sezonun açılmasıyla birlikte sadece balığın miktarına değil, av maliyetlerine ve doğal koşullara da bakmak gerekiyor” diye konuştu.