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Yeni av sezonunda balıkçının rotasını maliyetler ve iklim belirleyecek

Türkiye genelinde 15 Nisan’da başlayan genel av yasağı, Ak­deniz’de 15 Eylül itibarıyla sona ererken, Mersin’de balıkçılar yeni av sezonuna başladı.

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Yeni av sezonunda balıkçının rotasını maliyetler ve iklim belirleyecek

Sezonun ilk döneminde balık bolluğuna iliş­kin olumlu beklenti bulunurken, artan akaryakıt maliyetleri ve deniz koşullarındaki değişimler sektörün önündeki önemli başlık­lar arasında yer aldı. Mersin Ba­lıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, av sezonunun başlamasıyla birlikte balıkçının yeniden denize çıktığını ancak maliyetlerin geç­miş yıllara göre önemli ölçüde art­tığını söyledi.

Mazot maliyeti av süresini uzatıyor

Balıkçılık sektöründe en önem­li gider kalemlerinden birinin akaryakıt olduğunu vurgulayan Polat, son dönemde mazot fiyatla­rında yaşanan artışın doğrudan av operasyonlarına yansıdığını be­lirtti. Balıkçıların daha önce bir günlük seferlerle gerçekleştirdiği avcılık faaliyetlerinin, artan ya­kıt maliyetleri nedeniyle farklı bir planlamaya dönüştüğünü ifa­de eden Polat, “Daha önce balık­çılar denize açıldığında yaklaşık bir günlük sefer yapabiliyordu. Şimdi mazot pahalı olduğu için bir kez gidip gelmenin maliyetini düşürmek amacıyla denizde daha uzun süre kalmak zorunda kalı­yorlar” dedi.

Balıkçının denizde geçirdiği sürenin uzamasının da berabe­rinde yeni maliyetler getirdiğini kaydeden Polat, avın miktarının ise hiçbir zaman garanti olmadı­ğını söyledi. Deniz suyu sıcaklık­larının balıkların hareketlerini ve avlanma stratejilerini değiş­tirdiğine dikkat çeken Polat, ik­lim koşullarının da balıkçılık üze­rinde belirleyici olduğunu ifade etti. Polat, “Deniz suyu hâlâ sıcak. Akdeniz her geçen yıl daha fazla ısınıyor. Eylül ayının sonuna gel­dik, hâlâ evlerde klima çalışıyor. Biz burada sıcaktan etkileniyor­sak denizde yaşayan canlılar da etkileniyor. Deniz suyu ısınınca balıklar daha derin ve serin sulara kaçıyor. Bu da avlanma strateji­mizi değiştiriyor” dedi.Mersin’in balık çeşitliliği açısından önem­li bir potansiyele sahip olduğu­nu belirten Polat, yeni sezonun ilk günlerinde barbunya, gümüş, halili, turna gibi türlerin yanı sıra sardalya, karides, kalamar, mez­git, istavrit ve mercan gibi ürün­lerin de avlandığını söyledi. Ak­deniz’in, diğer denizlere kıyasla tür çeşitliliğinin yüksek olduğu­na işaret eden Polat, “Mersin’de 20-25’in üzerinde balık çeşidi var. Karadeniz’de örneğin ham­si miktar olarak çok fazla olabilir ancak tür çeşitliliği daha sınırlı. Akdeniz’in en önemli özellikle­rinden biri çeşitliliğinin fazla ol­ması” ifadelerini kullandı.

Balıkçılığın doğal koşullara doğrudan bağlı bir sektör olduğu­nu vurgulayan Polat, “Dış etken­ler, global gelişmeler, akaryakıt maliyetleri, doğal olaylar ve de­nizde yaşanan değişimler bizim elimizde olan şeyler değil. Ancak bunların tamamı balıkçılık sek­törünü etkiliyor. Bu nedenle se­zonun açılmasıyla birlikte sade­ce balığın miktarına değil, av ma­liyetlerine ve doğal koşullara da bakmak gerekiyor” diye konuştu.

Kaynak: DÜNYA - MERSİN
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