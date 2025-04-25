Yeni bir trendin öncüsü olabilir: Apple, Çin’e sırtını dönüyor! Montaj için yeni rota Hindistan

ABD ile Çin arasında gümrük tarifeleri üzerinden yaşanan ticaret savaşı, küresel teknoloji devlerinin tedarik zincirlerini yeniden şekillendirmesine neden oluyor. Financial Times'ın aktardığına göre, Apple bu gelişmeler doğrultusunda önemli bir strateji değişikliğine gidiyor. Şirket, 2026 yılı itibarıyla ABD'de satılacak tüm iPhone'ların Hindistan'da monte edilmesini planlıyor.

Bu hamlenin arkasındaki temel neden, Apple’ın Çin'e olan üretim bağımlılığını azaltma çabası. Çin’deki üretim merkezlerinin büyük kısmı Foxconn gibi taşeron firmalar tarafından işletilirken, son yıllarda hem pandemi süreci hem de jeopolitik gerilimler bu merkezlerin kırılganlığını gözler önüne serdi.

Apple, Hindistan’ın son dönemde teknoloji yatırımlarını artırması, üretim altyapısını geliştirmesi ve şirketlere sunduğu teşvik paketleri sayesinde bu ülkedeki üretim kapasitesini genişletiyor. Şirketin üretim ortağı Foxconn, Hindistan’da halihazırda birçok iPhone modelinin montajını gerçekleştiriyor.

Bu stratejik değişiklik yalnızca Apple’ın üretim zincirini çeşitlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda Çin’in elektronik üretimindeki küresel hakimiyetine de önemli bir darbe vurabilir.

Apple’ın bu kararı, diğer Batılı teknoloji devleri için de bir model oluşturabilir. Uzmanlar, Hindistan’ın önümüzdeki yıllarda Çin’in yerini alabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtiyor.