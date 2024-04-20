Yeni Ekonomi: 21. Yüzyıla Özgü Yaklaşımlar: Mahfi Eğilmez bu kitabı neden yazdığını anlattı

Eski Hazine Müsteşarı, iktisat uzmanı, akademisyen ve yazar Dr. Mahfi Eğilmez, yeni çıkan Yeni Ekonomi: 21. Yüzyıla Özgü Yaklaşımlar kitabıyla ilgili bir mesaj paylaştı. "Bu kadar ekonomi kitabı varken Yeni Ekonomi: 21. Yüzyıla Özgü Yaklaşımlar kitabını neden yazdım" sorusuna yanıt veren Eğilmez, gerekçelerini şöyle sıraladı.

1) Mevcut ana akım ekonomi teorisi geçerliliği tartışmalı hale gelmiş varsayımlar üzerine kurulu olduğu için gerçek yaşamı temsil etmiyor.

2) Bugün uygulamada olan neoliberal ekonomi politikası asıl olarak kuralsız bir sermaye egemenliği öngörüyor. Bu yaklaşım emeğin iyice ezilmesine yol açıyor.

3) Ekonomi politikaları dünyanın her yerinde geçerli rezerv paraya sahip ülkelerce kendi koşullarına uygun olarak hazırlanıyor. Bu politikalar bizim gibi dolarizasyonla yaşayan ve kendi parasını tam olarak kullanmayan ülkelerde uygulanabilir politikalar değil.

Bilim ve mantık vurgusu

Deneyimli iktisatçı, yukarıda anılan ve bunlara benzer nedenlerle artık mevcut ekonomi politikalarının her ülkenin kendi koşullarına göre (ama mutlaka bilim ve mantık sınırları içinde kalarak) uyarlanması gerekliliğine dikkat çekti.

Bu kadar ekonomi kitabı varken Yeni Ekonomi: 21. Yüzyıla Özgü Yaklaşımlar kitabını neden yazdım?

Bu kitabı yazmamın birkaç nedeni var: (1) Mevcut ana akım ekonomi teorisi geçerliliği tartışmalı hale gelmiş varsayımlar üzerine kurulu olduğu için gerçek yaşamı temsil etmiyor. (2)… — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) April 19, 2024

Mahfi Eğilmez, X (Twitter) üzerinden yayıladığı mesajında, "Yeni Ekonomi: Yirmi Birinci Yüzyıla Özgü Yaklaşımlar kitabımda yetersiz hale gelmiş ekonomi bilimi ve ekonomi politikalarının yerine neler konulabileceğini ortaya koymayı amaçladım" ifadelerini kullandı.