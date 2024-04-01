Yeni gemilerin inşası için finansal destek gerekli

Özlem SARSIN

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın hurdaya ayrılan Türk bayraklı gemilerin yerlerine yeni gemi inşa edilmesi için sağlanan teşviklerden memnuniyet duyduklarını söyleyerek, 25 bin groston ile sınırlı olan hurda teşvik başvurularının 50 bin grostona çıkarılması kararını, Türk gemi filosunun gençleşmesi ve büyümesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Mart ayı meclis toplantısında bir konuşma yapan Öztürk teşviklerin daha etkin olması için yeni gemi inşasında finansman desteğinin verilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Avrupa Birliği ülkelerine seyahatte vize konusunun sektörün temel problemlerinden biri olmaya devam ettiğini de vurgulayan Öztürk, “Uluslararası taşımacılık gibi sınır ötesi bir iş yapan denizcilik ve lojistik sektörünün vize problemi çok daha yakıcı hale geldi.

TIR sürücülerinin ve gemi adamlarının vize almalarında sıkıntılar yaşanıyor. Ro-Ro ile teslim edeceğimiz yükleri bile teslim edememe noktasına geldik. Biliyorsunuz en büyük ihracat noktamız Avrupa Birliği, AB’ye genelde Ro-Ro ile taşımaları gerçekleştiriyoruz. Bu konuda bir çözüm bulunmalıdır. Vize konusu gerçekten sıkıntılı bu konuda herkes aynı görüşte” dedi.

“Kruvaziyer turizmi hareketli başladı”

Bölgede kruvaziyer turizminde yeni sezonun hem erken hem bereketli şekilde başladığını kaydeden Öztürk, “2023 yılında 1,5 milyon ziyaretçi geldi, 2024 hedefimiz 2 milyonun üzerine çıkmak. Kuşadası’na yılbaşından bu yana dün itibariyle 21 gemi ve 29 bin 795 yolcu geldi. Bu dönemlerde bu kadar çok olmazdı. Tahmin ediyorum Kuşadası Türkiye’nin en büyük kurvaziyer kabul eden limanı.

İzmir’de ise kruvaziyer gemi sezonu 2 Nisan’da İzmir Limanı’na yanaşacak olan Astoria Grande gemisi ile başlıyor. Limanımıza bugün itibariyle 71 gemi rezervasyon yaptırdı. Çeşme Ulusoy’a ilk kruvaziyer gemi 24 Mayıs’ta gelecek. Çeşme Limanı bu alanda Türkiye’de 3. sıraya yerleşti, bu sevindirici bir gelişme” dedi.

Kızıldeniz nedeniyle gemilerin seyir süresi uzadı

Denizcilik Genel Müdürlüğü rakamlarına göre limanlarda Ocak-Şubat aylarında elleçlenen konteyner miktarının yüzde 18,9 artarak 2 milyon 180 bin TEU olarak gerçekleştiğini belirten Öztürk, Kızıldeniz krizi nedeniyle gemilerin seyir süresinin uzadığı ve navlunların rekor seviyelere çıktığı bir dönemde Türkiye’nin Avrupa Birliği ve bölge ülkelerin tedarik pazarı olarak öne çıktığını vurguladı.

Süveyş Kanalı yerine Ümit Burnu geçişlerinin olağan rota haline gelmesi ile navlun fiyatlarının yeniden düşüş eğilimine girdiğini ifade eden Öztürk, 25 Ocak’ta 6 bin 365 dolar olan Şangay-Cenova hattında taşınan 40’lık bir konteynerin navlununun, geçen hafta 3 bin 882 dolara; Baltık Kuruyük Endeksi’nin ise Çin’deki zayıf talebin etkisiyle 1.845 puana kadar gerilediğini belirtti