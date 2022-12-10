Yeni Nesil Medya Raporu

Yeni nesil medya, dijitalleşme ve bilgisayar teknolojisindeki yenilikler ile beraber akla gelebilecek çeşitli elektronik iletişim türleri için kullanılan kapsayıcı bir terim. Gazeteler, dergiler, kitaplar, televizyon ve diğer etkileşimli olmayan medyayı içeren geleneksel medyanın aksine yeni medya; “web siteleri, çevrimiçi video/ses akışları, e-postalar, çevrimiçi sosyal medya platformları, video paylaşım platformları, çevrimiçi gazeteler, çevrimiçi topluluklar, çevrimiçi forumlar, bloglar, wiki'ler (wikipedia, wikihow, wikiart vb.), podcast'ler, vlog'lar, webinar’lar ve web reklamları” gibi dijital iletişim kanallarından oluşuyor.

GOOINN, girişimcilik ekosisteme katkı sağlamak amacıyla her ay hazırladığı sektör raporlarında bu ay Yeni Nesil Medya’yı derinlemesine irdeledi.

Haberlere sosyal medya üzerinden erişim daha yüksek

GOOINN raporuna göre; haberlere öncelikle sosyal medya üzerinden erişim yüksek. Facebook haber kaynağı olarak önemini kaybetmeye devam ederken Instagram, TikTok ve Telegram büyüme kaydediyor. Günümüzde 18-24 yaş grubunun yüzde 40’ının kullandığı TikTok özellikle genç kuşak arasında popülerliğini koruyor.

Haberler, video yerine metin biçimde daha çok tüketiliyor

Raporda belirtilen önemli bir nokta, tüm yaş gruplarının haberleri video yerine metin biçiminde almayı tercih etmesi. Bu tercih sebebinin nedenleri arasında okumanın daha hızlı olması ve daha fazla kontrol olması gösteriliyor.

Global pazarlama planları için dünyadan veriler

Insider Intelligence’in yaptığı araştırma verilerinin eklendiği GOOINN raporuna göre Latin Amerika’da bilgisayar, tablet, mobil cihazlar, sosyal/mesajlaşma uygulamaları, müzik akışı ve çevrimiçi medyayı kullanımı diğer bölgelere göre daha fazla.

Diğer yandan Batı Avrupa; dijital medya kullanımının öncüsü olarak görülüyor. Kıtanın kültürel olarak çeşitli kullanıcıları, mobil ve sosyal/mesajlaşma uygulamalarında harcadıkları zaman açısından diğer tüm bölgelerin gerisinde kalıyor. Orta Doğu ve Afrika bölgesi ise sosyal medya ve mesajlaşmaya harcanan zaman açısından ikinci sırada yer alıyor. Buradaki internet kullanıcıları, 2022 yılının ilk yarısında bahsedilen hizmetleri kullanarak günde ortalama 3 saat 5 dakika harcamış.

Türkiye’de sosyal medyadan haber tüketimi büyüyor

Sosyal medyanın en yaygın kullanılan haber kaynağı olarak televizyonun yerini alması, geleneksel medyanın düşüşe geçtiğini gösteriyor.

Ülkede haberlerin ve bilgilerin paylaşımı çeşitli sosyal medya kanallarından ve online mesajlaşma yoluyla sıklıkla yapılıyor. Bu paylaşımlar yapılırken en fazla kullanılan sosyal medya platformu Youtube. Bunu Instagram ve Twitter takip ediyor. Dördüncü sırada Facebook yer alırken, beşinci sırada Whatsapp yer alıyor. Altıncı sırada ise, Telegram var.

Podcast’e ilgi hızla artıyor

Dünya genelinde podcasts’a olan ilginin de arttığı görülüyor. 2021 yılında 15,62 milyar dolar olan küresel podcasts pazarının 2022 yılında yüzde 30,10 bileşik yıllık büyüme oranıyla 20,32 milyar dolara, 2026 yılında ise yüzde 30,15 bileşik yıllık büyüme oranıyla 58,31 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Türkiye’de podcasts’a olan ilginin diğer dijital medya kanallarına göre bilinirliği daha düşük olmasına rağmen bu alana olan ilgi artıyor. Podcasts pazarına yapılan yatırımlar yavaş yavaş başlamış durumda. Ipsos’un 2021 yılında yaptığı araştırmaya göre ülkede 650 bin podcast dinleyicisi bulunuyor. Ara sıra dinleyenlerin sayısı 2 milyona yakın. Statista’nın verdiği 2022 yılı verilerine göre ise en çok podcasts dinleyici kitlesi 18-34 yaş arası kişilerden oluşuyor.

Yeni Nesil Medya ile pazarlama planlarını şekillendirecek 12 trend

Trend 1: Story’ler gibi “geçici içerikler” etkileşimi daha da yükseltiyor,

Trend 2: Kullanıcı tarafından oluşturulan içerikler marka içeriklerinin önemli bir parçası olmaya başlıyor,

Trend 3: Markalar video içeriğine daha fazla yönelmekte ve insanların ilgisini daha da arttırmak için birinci sınıf video tabanlı içerik sunmaya hazırlanıyor,

Trend 4: Özgün içerikler daha fazla ön plana çıkmaya başlıyor,

Trend 5: İnternet memes’leri önümüzdeki dönemlerde daha da artacak,

Trend 6: Oluşturulması kolay ve oldukça ucuz olan kısa videolar özellikle genç kitleler arasında popüler bir fenomen haline geliyor,

Trend 7: İş dünyasının yeni satış yerleri sunma yollarını denemeye başlaması sosyal ticareti artırmış durumda. Bu alana olan eğilimin artmasıyla birlikte markalar sosyal medya kanalları üzerinden hem yeni müşteri edinmeye hem de hedef kitlelerinin beklentilerini karşılamaya çalışıyor,

Trend 8: İnsanların başkalarıyla etkileşime girme eğilimi ve sosyal yönelimli olmaları nedeniyle yeni nesil dijital medya kanallarında birbirleriyle etkileşime giren grup ve topluluk oluşturma sayısında artış görülüyor,

Trend 9: Yeni nesil medyayı kullanan genç izleyiciler, iş aktivizmi trendini desteklemekte ve markaların zor konularda da aktif olarak yer aldığını görmek istiyor,

Trend 10: Yeni nesil medya alanında sosyal medya, reklam dünyasının kralı olmaya başlamış durumda. 2021 yılında dijital reklamlara 521 milyar dolardan fazla para harcandı. Bu rakamın 2026 yılında 876 milyar dolara ulaşabileceğini öngörülüyor,

Trend 11: Sosyal medya, arama motorlarının yerini almaya başlamış durumda,

Trend 12: İnsanların yeni nesil dijital dinleme araçlarının piyasaya sürülmesiyle birçok içgörüye daha kolay erişiyor. Özellikle markalar bu araçlar sayesinde marka bilinirliklerini artırabildiği gibi oluşturdukları kampanya etkilerini anlamaktan insanların bir markayı nasıl algıladıklarını anlamaya kadar pek çok bilgi elde edebiliyor.

Nasıl farklılaşıyor?

GOOINN’in raporuna göre Yeni Nesil Medya; dijital olması, iki yönlü iletişime olanak tanıyarak etkileşimli olması, köprü metinleri/bağlantılara sahip olması ile kullanıcılara kendilerine sunulan farklı bilgi kaynaklarında nasıl gezinecekleri konusunda daha fazla seçim özgürlüğü sağlaması, kültürel küreselleşmeyi kolaylaştıran küresel ağ bağlantılı olması, sanal ve simülasyona dayalı olması ile geleneksel medyadan ayrılıyor. Yeni Nesil Medya sınırlandırılmamış, etkileşimli, daha uygun maliyetli, kolay erişim imkanı sunan, kişisel markalaşmaya olanak sağlayan farklarıyla şirketlerin rekabet şansını yükseltiyor. Yanlış ve hatalı bilgiler için anında düzeltme imkanı sunarken, alınan sonuçların gerçek zamanlı olması, küresel bir erişim sağlaması, istenilen zamanda iletişime imkan vermesi ve eriştiği kişilerin tüm özellikleriyle ölçümlenebilmesi ile yeni nesil medya bugün şirketlere pazarlama süreçlerinde büyük avantajlar sağlıyor.

Hayatımıza giren yeni kavramlar

Yeni Nesil Medya Raporu, yeni nesil medyanın etkinliğini artırdığı günümüzde İnternet Gazeteciliği, Vatandaş Gazeteciliği, Robot Gazetecilik, kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri ifade eden UGC (User Generated Content) ve içerik üreticilerinin yarattığı ekonomiyi ifade eden Yaratıcı Ekonomi (Creator Economy) gibi birçok yeni kavramın da hayatımıza girdiğini gösteriyor. Bugün Creator Economy’de en çok kullanılan kanallar ise şu şekilde sıralanıyor;

● Canlı video akışı için Twitch

● İsteğe bağlı video içeriği için YouTube

● Resimler ve kısa videolar için Instagram

● Kısa videolar için TikTok

● Multimedya içeriği için Facebook

● Birden çok kaynaktan podcast'ler

● Bağımsız bloglar ve web siteleri