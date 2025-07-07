Yeni nesil motorlar savunmaya güç katacak
Yerli ve milli Türk savunma sanayisi ürünleri, 22-27 Tem¬muz tarihlerinde İs¬tanbul Fuar Merke¬zi’nde düzenlenecek 17. Uluslarara¬sı Savunma Sa¬nayii Fuarı’nda (IDEF 2025) sergi-lenecek.
Yerli ve milli Türk savunma sanayisi ürünleri, 22-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) sergilenecek.
Fuarda yer alacak modern muharebe ve savunma sistemlerden servo motor ve hareket kontrol çözümleri ürünlerinin performansını, güvenilirliğini ve operasyonel etkinliğini artırarak stratejik avantaj sağladığı belirtildi. Bu çözümlerle savunma sanayisi ürünlerinin hassas, güvenilir ve yüksek performanslı hareket kontrolü gerçekleştirilebiliyor. Radarlar, füze yönlendirme sistemleri, insansız hava araçları, robotik sistemler için çok kısa sürelerde doğru hareketler gerektirdiği; servo motor ve hareket kontrol çözümlerinin üstlendikleri işlevlerle buna imkan verildiği kaydedildi.
"yerli motor yerli sürücü tek çatı altında"
Özel maksat motorlar ve sistem çözümleri geliştiren WAT Motor, servo motor ve sürücüler, hareket kontrol çözümleri ve sistem tasarımlarıyla Türk savunma sanayisine hizmet verdiğini anlatan WAT Motor Genel Müdür Yardımcısı Barış Tuğrul Ertuğrul, 1965’ten bu yana faaliyet gösteren şirketin bugün elektrik motorları alanında Türkiye’nin en büyük üreticisi ve ihracatçısı olduğunu söyledi.
Hareket kontrol teknolojilerindeki uzmanlıklarını, sadece motor üretimiyle sınırlı tutmadıklarını; aynı zamanda servo sürücüler, özel amaçlı servo motorlar ve mekanik aktarma sistemleriyle birlikte kullanıcılarına komple hareket kontrol zinciri sunduklarını vurgulayan Ertuğrul, tüm bu faaliyetleri de “Yerli motor, yerli sürücü tek çatı altında” olarak ifade ettiklerini belirtti.