Yeni nesil motorlar savunmaya güç katacak

Yerli ve milli Türk savunma sanayisi ürünleri, 22-27 Tem­muz tarihlerinde İs­tanbul Fuar Merke­zi’nde düzenlenecek 17. Uluslarara­sı Savunma Sa­nayii Fuarı’nda (IDEF 2025) sergi­lenecek.

Fuarda yer alacak modern muhare­be ve savunma sistemlerden servo motor ve hareket kont­rol çözümleri ürünlerinin per­formansını, güvenilirliğini ve operasyonel etkinliğini artı­rarak stratejik avantaj sağla­dığı belirtildi. Bu çözümler­le savunma sanayisi ürünleri­nin hassas, güvenilir ve yüksek performanslı hareket kontrolü gerçekleştirilebiliyor. Radar­lar, füze yönlendirme sistem­leri, insansız ha­va araçları, robotik sis­temler için çok kısa sürelerde doğru hareketler gerektirdiği; servo motor ve hareket kont­rol çözümlerinin üstlendikleri işlevlerle buna imkan verildiği kaydedildi.

"yerli motor yerli sürücü tek çatı altında"

Özel maksat motorlar ve sis­tem çözümleri geliştiren WAT Motor, servo motor ve sürücü­ler, hareket kontrol çözümleri ve sistem tasarımlarıyla Türk savunma sanayisi­ne hizmet verdiğini an­latan WAT Motor Ge­nel Müdür Yardımcısı Barış Tuğrul Ertuğrul, 1965’ten bu yana faaliyet gösteren şirketin bugün elekt­rik motorları alanında Türki­ye’nin en büyük üreticisi ve ih­racatçısı olduğunu söyledi.

Hareket kontrol teknolojile­rindeki uzmanlıklarını, sade­ce motor üretimiyle sınırlı tut­madıklarını; aynı zamanda ser­vo sürücüler, özel amaçlı servo motorlar ve mekanik aktarma sistemleriyle birlikte kullanıcı­larına komple hareket kontrol zinciri sunduklarını vurgula­yan Ertuğrul, tüm bu faaliyetle­ri de “Yerli motor, yerli sürücü tek çatı altında” olarak ifade et­tiklerini belirtti.