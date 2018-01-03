Yeni pazarlar turizmi yüzde 30 büyütecek

03 Ocak 2018

Geçtiğimiz yıl 31 milyon turisti ağırlayan Türkiye, bu yıl 35 milyonu hedefliyor. Bu yıl turizmde yaraların sarılacağını kaydeden turizmciler, turist sayısındaki artışla birlikte, gelirde de artışın süreceğini belirtiyorlar. Turizmde bu yıl mevcut pazarların yanısıra, Çin, Hindistan, Malezya, Endonezya, Güney Kore gibi hedef ülkelerde tanıtım ve pazarlama çalışmalarına ağırlık verilmesi planlanıyor.

Geçtiğimiz yıl ve bu yıla dair İstanbul turizmini değerlendiren Artaş Grubu Turizm Yatırımları Koordinatörü Recep Arifoğlu, şunları söyledi:

“İstanbul turizmi açısından, 2017 yılına pek umutla başlamamıştık; ancak Mart ayındaki yükselmelerle birlikte 2017 yılını, 2016 yılına göre daha başarılı geçirdik. Geçtiğimiz yıl ağırlıklı olarak Ortadoğu, Asya ve Kuzey Afrika ülkelerinden turistleri ağırladık. Gelen turist sayısındaki artışa rağmen, kentimizin oda geliri 2015 yılının yüzde 50 gerisinde kaldı. Özetle, İstanbul olarak 2018 yılında da yoğun olarak, Ortadoğu, Asya ve Kuzey Afrika ülkelerinden turistleri misafir edeceğiz ve bu yıl da yüzde 20- yüzde 30 arasında bir büyüme öngörüyoruz” dedi.

Yoğun turistin geldiği üç pazarda tur operatörü bulunmuyor

Son yıllarda, Ortadoğu, Asya ve Afrika ülkelerinden gelen turistlerin, İstanbul’da turizmcilerin yüzünü güldürdüğünü anlatan Recep Arifoğlu, şunları kaydetti:

“Avrupa’dan gelen turist sayısında ciddi düşüşler yaşanınca, bizler de yeni pazarlar olarak Ortadoğu, Asya ve Kuzey Afrika ülkelerine yöneldik ve bu pazarları mercek altına aldık. Örneğin, Asya’da yaşayan 1 milyar 100 milyon Müslüman nüfusun yaklaşık 250 milyonunun gelir düzeyi yüksek ve bunların büyük çoğunluğu sık sık seyahat edebiliyor. Bu pazarlardan daha fazla turist alabilmemiz için tanıtım ve pazarlama çalışmalarının yanı sıra, tur operatörlerimizin de olması gerekiyor. Ancak, bu üç pazarda (Ortadoğu, Asya ve Kuzey Afrika) tur operatörümüz bulunmuyor. Gerekli destek ve teşvikler ile bu pazarlarda biran önce Türk tur operatörlerimizi oluşturmalıyız. Mesela, Cezayir’den ülkemize gelmeyi isteyen ciddi bir turist kitlesi bulunuyor. Cezayir ile karşılıklı vize uyguluyoruz. Eğer vize problemi ortadan kalkarsa, daha fazla Cezayirli turist tatil için ülkemize gelebilir.” diye konuştu.

Çin ile Türkiye arasındaki uçuş sayısı arttırılmalıdır

Çin’de 2018 yılının Türkiye Turizm Yılı ilan edildiğini hatırlatan Recep Arifoğlu, şunları anlattı:

“Çin’de bu yıl, Bakanlığımız ve özel sektör olarak çeşitli etkinlikler organize edeceğiz. Ancak, bir konunun da buradan altını çizmeyi isterim ki, eğer Çin’den daha fazla turist almayı istiyorsak, iki ülke arasındaki uçuş sayısının arttırılması gerekiyor. Şuan rakamsal olarak telaffuz edilen Çinli turistleri, ülkemize getirebilecek kadar koltuk bulunmuyor. Mesela, Beijing’den Atina’ya direk uçuş var, ama İstanbul’a yok. Nitekim, 3. Havalimanı’nın devreye girmesiyle birlikte, İstanbul küresel bir havacılık merkezi olacaktır.” dedi.

Avrupalı turistler, 2019’dan sonra daha yoğun gelebilir

Son yıllarda, İstanbul’a gelen Avrupalı turist sayısının düşüşüne de değinen Recep Arifoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz yıl gelen, Avrupalı turist olarak ifade edilen misafirlerimizin büyük çoğunluğu Türk pasaportuna sahipti. Avrupa’dan gelen turist sayısındaki ciddi düşüşün arkasında bazı olumsuz olayların yanı sıra, sigorta maliyetlerinin yükselmesinin de büyük rolü bulunuyor. Sigorta firmaları Türkiye seyahatlerine yüksek sigorta yaptıklarından, bu durum Avrupalı turistlerin seyahat maliyetini yükseltiyor. Özetle, Avrupa’dan bu yıl da, İstanbul’a ciddi bir turist gelmesini beklemiyoruz. Ancak, tanıtım ve pazarlama çalışmalarımızı bu pazarlarda arttırarak ve aralıksız olarak sürdürmeliyiz. 2019 yılından sonra, gerek tanıtım- pazarlama çalışmaların etkisi, gerek Galataport’ un açılması ve gerekse 3. Havalimanının açılması gibi birçok olumlu gelişmeyle, daha fazla Avrupalı turisti yeniden ağırlamaya başlayacağımızı öngörüyoruz.” şeklinde konuştu.