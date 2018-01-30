Yeni reform paketi Meclis'e sunuldu
Şirket kurulumunun kolaylaştırıldığı, iflas ertelemenin yerine en çok 23 ay sürecek kurtarma anlaşmasının içerisinde yer aldığı reform paketi Meclis'e geldi.
Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Tasarının detaylarını Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, bugün kamuoyu ile paylaşmış ve Meclis'e sunulacağı bilgisini vermişti. Akdağ, yıl sonuna doğru ikinci bir reform paketinin daha hayata geçirileceğini vurgulamıştı.
Reform paketiyle neler geliyor?
- Reform paketiyle Türkiye’deki tüm yatırımcıların işini kolaylaştırmanın yanı sıra yabancı yatırımcılar için daha cazip bir ortam yaratılması öngörülüyor.
- İflas Erteleme Kurumu tamamen yürürlükten kaldırılıyor, konkordato revize edilerek bir Kurtarma Anlaşması Kurumu oluşturuluyor.
- Düzenlemedeki 93 maddenin 65’in icra iflas hukukuyla ilgili.
- Şirket kuruluşunu 7 işlemden 1 işleme inecek, kuruluş aşamasındaki yüzde 25'lik sermaye blokajı şartını kaldırılacak
- İnşaat izinleri sürecinde işlem sayısı 12 işlem 5’e, inşaat ruhsatındaki imza sayısını 18'den 1’e düşecek.
Akdağ'dan 'reform paketi' açıklaması