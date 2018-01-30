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Reform paketi TBMM'ye gönderilecek

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla hazırlanan reform paketini Çankaya Köşkü'nde düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. Akdağ: “93 maddeden oluşan reform paketini bugün TBBM’ye sevk etme aşamasına geldik” dedi.
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